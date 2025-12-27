Schöne Männer in den geschützten Räumen des Privaten

27. Dezember 2025

Mit "Interior" hat der schwule Fotograf Richard Kranzin in diesem Jahr einen neuen homoerotischen Bildband veröffentlicht  im kommenden Monat ist die faszinierende Serie im Berliner Buchladen Eisenherz zu sehen.



Die Aufnahmen zeigen junge Männer in den geschützten Räumen des Privaten. Diese Orte der Geborgenheit werden bei Kranzin zur Bühne für eine ungekünstelte Selbstwahrnehmung. Der Künstler schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, in der die Models sich öffnen und ganz im Moment verlieren können.



Die zwischen 2021 und 2024 entstandenen analogen Porträts erkunden, was es bedeutet, wirklich man selbst zu sein, fernab äußerer Erwartungen. Der Titel "Interior" verweist dabei doppelt auf den physischen Innenraum als sicheren Ort und die persönliche, innere Landschaft der Subjekte.

In diesen Momenten spiegelt sich auch die introvertierte Natur des Künstlers selbst wider. Die Arbeiten sind eine Selbstreflexion über das Verlangen nach Nähe und den Schutzraum des Eigenheims  ein Gefühl, das in der Zeit der Isolation besondere Bedeutung erlangte. Die erstmalige Verwendung von Farbfilmen in seinem Werk unterstreicht dabei den Eindruck von warmer Vertrautheit und Nostalgie.



"Interior" ist damit mehr als eine Porträtserie. Es ist eine visuelle Ode an die Schönheit der Introspektion und die stille Kraft, die entsteht, wenn man sich in den eigenen Räumen und in der eigenen Haut wohlfühlt.



Die Ausstellung im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) wird am Samstag, den 3. Januar 2026 um 18 Uhr eröffnet. Der 176-seitige Bildband kann zum Preis von 139,99  auf der Homepage von Richard Kranzin bestellt werden. (cw)











