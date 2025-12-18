Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Jung, nackt und spitz in deinem Schlafzimmer

Bild: Bel Ami / Salzgeber
  • 28. Dezember 2025

Gerade volljährig, aber alles andere als unschuldig: Der Wandkalender "Bel Ami Freshmen 2026" zeigt die heißesten und neuesten Models des schwulen Filmstudios aus Bratislava.

Die Jungs auf den zwölf Monatsblättern zeigen sich selbstbewusst, frech und ganz schön verdorben  meist ganz allein nackt auf dem Bett, im Badezimmer, vor der zugezogenen Jalousie oder auf der Fensterbank. Da ihre Antennen meist steil nach oben zeigen, ist das sexy Nebenprodukt des 1993 gegründeten Erfolgsstudios mehr fürs Schlafzimmer als fürs Büro geeignet  auch das oben gezeigte November-Motiv mit Steve Collins mussten wir aus Jugendschutzgründen unten beschneiden.

Der komplett farbige Kalender "Bel Ami Freshmen 2026" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen. Zum Preis von aktuell 23,80  sind letzte Exemplare derzeit noch bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Mit "Bel Ami 2026" gibt es einen weiteren Wandkalender des Pornolabels für das kommende Jahr. (cw)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

