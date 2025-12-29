Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5140

Sinnbilder für sexuelle Selbst­bestimmung und künstlerische Freiheit

Luciano Castelli, Two coloured boys, 1983, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
  • 29. Dezember 2025

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen zeigt die Galerie Deschler in Berlin noch bis zum 14. Februar 2026 die Ausstellung "Nackt".

Präsentiert werden Werke von Rainer Fetting, Elvira Bach, Luciano Castelli und Salomé  bedeutende Vertreter*innen der "Jungen Wilden" und ihres künstlerischen Umfelds.

Im Zentrum der Schau stehen frühe erotische Akte aus den 1970er und 1980er Jahren, die als Sinnbilder für sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische Freiheit gelten. Ein besonderes Augenmerk gilt der Gegenüberstellung von Fettings "Figur an der Mauer" (1987) mit seiner Skulptur "Die Drehung", welche die Pose der Figur aus dem Gemälde aufgreift und weiterführt.

Begleitend dazu erinnert im Basement die "Blaue Serie" des 2024 verstorbenen Gerhard Kehl an die Eröffnung der Galerie am 16. Dezember 1995  als Hommage an drei Jahrzehnte engagierter, mutiger und innovativer Galeriearbeit.

Mehr Infos zur Ausstellung und den Werken gibt es auf der Homepage der Galerie Deschler. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Jung, nackt und spitz in deinem Schlafzimmer (28.12.)

Schöne Männer in den geschützten Räumen des Privaten (27.12.)

David Bowie: Rolemodel und Popikone (26.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Fußball
Bayern-Torjägerin Schüller wechselt zu ManUnited
Filmreihe mit Daniel Craig
Regisseur Rian Johnson erklärt Kurswechsel in der "Knives Out"-Reihe
Bild des Tages
Sinnbilder für sexuelle Selbst­bestimmung und künstlerische Freiheit
Video des Tages
Harry Styles heizt mit neuem Musikclip Fan-Spekulationen an
Netflix-Serie
"Stranger Things": Letzte Staffel mit großem Coming-out
Kinojahr 2025
"Das Kanu des Manitu" war der erfolgreichste Film
Gewinnspiel
The Bros. Landreth
Jahresrückblick, Teil IX
Die 15 bedeutendsten Coming-outs des Jahres 2025