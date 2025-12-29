29. Dezember 2025

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen zeigt die Galerie Deschler in Berlin noch bis zum 14. Februar 2026 die Ausstellung "Nackt".



Präsentiert werden Werke von Rainer Fetting, Elvira Bach, Luciano Castelli und Salomé  bedeutende Vertreter*innen der "Jungen Wilden" und ihres künstlerischen Umfelds.



Im Zentrum der Schau stehen frühe erotische Akte aus den 1970er und 1980er Jahren, die als Sinnbilder für sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische Freiheit gelten. Ein besonderes Augenmerk gilt der Gegenüberstellung von Fettings "Figur an der Mauer" (1987) mit seiner Skulptur "Die Drehung", welche die Pose der Figur aus dem Gemälde aufgreift und weiterführt.

Begleitend dazu erinnert im Basement die "Blaue Serie" des 2024 verstorbenen Gerhard Kehl an die Eröffnung der Galerie am 16. Dezember 1995  als Hommage an drei Jahrzehnte engagierter, mutiger und innovativer Galeriearbeit.



Mehr Infos zur Ausstellung und den Werken gibt es auf der Homepage der Galerie Deschler. (cw/pm)












