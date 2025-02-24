Rosa Karneval 2026: "Aufbruch nach Queertopia"

30. Dezember 2025

Die queere Karnevalssitzung in Trier wird in der aktuellen Session fantasievoller, bunter und queerer denn je.



Unter dem Motto "Aufbruch nach Queertopia  ins Land der Fantasie" lädt das queere Zentrum SCHMIT-Z im Februar 2026 alle Karnevalsfreund*innen zu vier Abenden voller Glanz, Glamour und grenzenloser Kreativität ein.

"Die queere Karnevalssitzung ist nicht nur ein Ort des Frohsinns, sondern auch ein starkes Zeichen für Akzeptanz von queerer Vielfalt", heißt es in der Ankündigung. "Tauche also ein in den Ort Queertopia jenseits aller Konventionen  ein Land, in dem Fantasie regiert, Vielfalt gefeiert wird und jede*r willkommen ist. Ob schrill, märchenhaft, futuristisch oder einfach du selbst: Lass deiner Kreativität freien Lauf und werde Teil des Rosa Karnevals, der Träume Wirklichkeit werden lässt."



Ein abwechslungsreiches Programm soll in der Messeparkhalle Trier für beste Unterhaltung sorgen. Freuen darf sich das Publikum auf regionale Bühnensternchen, mitreißende Tanzdarbietungen und humorvolle Büttenreden und Sketche. Durch den Abend begleitet Präsidentin Prissi.



Die vier Sitzungstermine sind am 6., 7., 13. und 14. Februar 2026. Tickets ab 30 Euro sind über die SCHMIT-Z-Homepage erhältlich. (cw/pm)











