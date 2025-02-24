Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5141

Rosa Karneval 2026: "Aufbruch nach Queertopia"

Bild: SCHMIT-Z
  • 30. Dezember 2025

Die queere Karnevalssitzung in Trier wird in der aktuellen Session fantasievoller, bunter und queerer denn je.

Unter dem Motto "Aufbruch nach Queertopia  ins Land der Fantasie" lädt das queere Zentrum SCHMIT-Z im Februar 2026 alle Karnevalsfreund*innen zu vier Abenden voller Glanz, Glamour und grenzenloser Kreativität ein.

"Die queere Karnevalssitzung ist nicht nur ein Ort des Frohsinns, sondern auch ein starkes Zeichen für Akzeptanz von queerer Vielfalt", heißt es in der Ankündigung. "Tauche also ein in den Ort Queertopia jenseits aller Konventionen  ein Land, in dem Fantasie regiert, Vielfalt gefeiert wird und jede*r willkommen ist. Ob schrill, märchenhaft, futuristisch oder einfach du selbst: Lass deiner Kreativität freien Lauf und werde Teil des Rosa Karnevals, der Träume Wirklichkeit werden lässt."

Ein abwechslungsreiches Programm soll in der Messeparkhalle Trier für beste Unterhaltung sorgen. Freuen darf sich das Publikum auf regionale Bühnensternchen, mitreißende Tanzdarbietungen und humorvolle Büttenreden und Sketche. Durch den Abend begleitet Präsidentin Prissi.

Die vier Sitzungstermine sind am 6., 7., 13. und 14. Februar 2026. Tickets ab 30 Euro sind über die SCHMIT-Z-Homepage erhältlich. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (11) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Sinnbilder für sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische Freiheit (29.12.)

Jung, nackt und spitz in deinem Schlafzimmer (28.12.)

Schöne Männer in den geschützten Räumen des Privaten (27.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Karneval
19.12.25 | Karneval
Moskau leitet Verfahren gegen Bildhauer Tilly ein
17.12.25 | Köln
Cologne Pride beim Rosenmontagszug dabei
10.11.25 | Bild des Tages
Rita Süssmuth ist eine "Superheldin der Vielfalt"
10.03.25 | Mehr als 200.000 Schaulustige erwartet
"Sei wie du willst"  Basler Fasnacht feiert die Freiheit
26.02.25 | Bild des Tages
Kirche und CDU empört über Kölner Karnevalswagen
24.02.25 | Kölner Karnevalsrevolution
Erstes queeres Dreigestirn: "Wir gehören dazu"
Neu auf queer.de
Meursault, der gleichgültige Mörder
François Ozon gibt dem Opfer einen Namen
Kommentar
Minderheiten-Rechte fallen zuerst, bevor es ans große Ganze geht
Aserbaidschan
Baku: Über 100 Festnahmen bei Razzia in queerem Club
Video des Tages
"Stranger Things": Neuer Trailer zum großen Finale
Jahresrückblick, Teil XI
Die populärsten queer.de-Geschichten des Jahres 2025
Gewinnspiel
Freitickets für die Liveübertragung von "La traviata"
Im Interview mit Anna-Maria Zivkov
ZDF-Silvestershow in Hamburg: Kerstin Ott freut sich auf neue Kulisse
Zurück zu platinblond
Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren