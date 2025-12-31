Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Ikonen der Männlichkeit

Bild: Gruenholtz / Salzgeber
  • 31. Dezember 2025

Ein letzter Kalendertipp fürs kommende Jahr: Mit "Gruenholtz Men 2026" erhalten schwule Aktfotografie-Fans zwölf erotische Fotokunstwerke der Extraklasse.

Die Männer des New Yorker Fotokünstler Gruenholtz sind eine Klasse für sich: Sie sind männlich und geheimnisvoll, kraftvoll und sinnlich. Die hocherotischen Schwarz-Weiß-Bilder verwandeln das Alltägliche in etwas Zeitloses, Künstlerisches und Unverwechselbares. Gruenholtz zeigt nicht nur schöne Körper, sondern Ikonen der Männlichkeit.

Gruenholtz hat einen Master-Abschluss in digitaler Fotografie von der New Yorker School of Visual Arts. Seine Arbeiten wurden bereits in New York, London, Berlin, Paris und Barcelona ausgestellt. 2020 erschien sein erstes Fotobuch "Uncensored" mit großem Erfolg (queer.de berichtete). Im Frühjahr 2023 folgte der zweite Bildband "The Fine Art of Erections" (queer.de berichtete).

Der Kalender "Gruenholtz Men 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 20,99  amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion
