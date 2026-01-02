02. Januar 2026

Der Bildband "Feministische Avantgarde" aus dem Prestel Verlag ist 2025 in einer dritten, umfassend erweiterten Neuausgabe erschienen.



Mit nahezu 100 Künstlerinnen wie Martha Rosler, Mary Beth Edelson, Ana Mendieta, Nil Yalter, Ulrike Rosenbach, Emma Amos und Dara Birnbaum veranschaulicht dieses Buch die radikal-feministische Kunstbewegung der 1970er Jahre. Die internationalen Künstlerinnen teilen ein kollektives Bewusstsein, das zum ersten Mal in der Kunstgeschichte das "Bild der Frau" völlig neu bewertet und sich neuen Ausdrucksformen wie Fotografie, Performance, Film und Video zuwendet. Ihre Werke sind provokant, poetisch und ironisch.

Der herausragende Band ist ein Standardwerk zur feministischen Kunst. Er präsentiert zwanzig Jahre Forschungsarbeit der Herausgeberin Gabriele Schor, Gründungsdirektorin der Wiener Sammlung Verbund, und ist anlässlich der gleichnamigen Ausstellungstournee 2025 bis 2027 erschienen.



Die 688 Seiten starke Neuausgabe (ISBN 978-3-7913-5971-7) ist zum Preis von 69  u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.











