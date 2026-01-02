Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5144

Ein Standardwerk zur feministischen Kunst

Veronika Dreier, Schuh mit Nägeln, 1978 (Bild: Sammlung Verbund)
  • 02. Januar 2026

Der Bildband "Feministische Avantgarde" aus dem Prestel Verlag ist 2025 in einer dritten, umfassend erweiterten Neuausgabe erschienen.

Mit nahezu 100 Künstlerinnen wie Martha Rosler, Mary Beth Edelson, Ana Mendieta, Nil Yalter, Ulrike Rosenbach, Emma Amos und Dara Birnbaum veranschaulicht dieses Buch die radikal-feministische Kunstbewegung der 1970er Jahre. Die internationalen Künstlerinnen teilen ein kollektives Bewusstsein, das zum ersten Mal in der Kunstgeschichte das "Bild der Frau" völlig neu bewertet und sich neuen Ausdrucksformen wie Fotografie, Performance, Film und Video zuwendet. Ihre Werke sind provokant, poetisch und ironisch.

Der herausragende Band ist ein Standardwerk zur feministischen Kunst. Er präsentiert zwanzig Jahre Forschungsarbeit der Herausgeberin Gabriele Schor, Gründungsdirektorin der Wiener Sammlung Verbund, und ist anlässlich der gleichnamigen Ausstellungstournee 2025 bis 2027 erschienen.

Die 688 Seiten starke Neuausgabe (ISBN 978-3-7913-5971-7) ist zum Preis von 69  u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (25) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Lederkerle als sakrale Ikonen (01.01.)

Ikonen der Männlichkeit (31.12.)

Rosa Karneval 2026: "Aufbruch nach Queertopia" (30.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Mint Hill
USA: Queer­feindlicher Terroranschlag vereitelt
Enormer Hype auf Social Media
"Heated Rivalry": Kommt die queere Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?
"Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"
The only gay in the camp: Hubert Fella im Dschungel
Bild des Tages
Ein Standardwerk zur feministischen Kunst
Queerfilmnacht
Jedes Sexdate verleiht ihm eine neue Identität
Video des Tages
Deutscher Trailer zu "Pillion" erschienen
100 Tage Monarchin auf Zeit
Deutsche Weinkönigin: Männliche Bewerber sind "ermutigend"
Gewinnspiel
Das Kanu des Manitu