Skurril, queer, detailverliebt

03. Januar 2026

Bild: Hannes Steinert

In der edition.bodix ist mit "Alles total anders!" ein neuer Comicband des schwulen Künstlers Hannes Steinert erschienen.



In Steinerts Cartoons begegnen uns Momente herrlicher Absurdität: Wenn etwa ein schwules Paar einen überzeugten Nudisten als Trauzeugen wählt, ist die Überraschung perfekt  besonders, wenn der Standesbeamte gelassen bleibt.



Steinert ist ein präziser Chronist der queeren Welt und darüber hinaus. Seine Werke sind keine flüchtigen Skizzen, sondern oft opulent ausgeführte Wimmelbilder. Erst beim zweiten Blick entfalten die dichten Szenen ihre ganze Ironie und offenbaren versteckte Geheimnisse. Mit spitzbübischem Humor beleuchtet er gesellschaftliche Paradoxien und die Diskrepanz zwischen Plan und Wirklichkeit.

Steinert bezieht Stellung zu aktuellen Debatten, ohne in Dogmatik zu verfallen. Er feiert das Unvorhersehbare und fängt mit zeichnerischer Meisterschaft ein, was passiert, wenn das Leben anders spielt als gedacht. Ein augenzwinkerndes Plädoyer für Vielfalt und den Mut zur Übertreibung.



Der 100 Seiten starke Comicband "Alles total anders!" (ISBN: 978-3-911594-01-1) kann zum Preis von 15  zzgl. Versandkosten über die Homepage der edition.bodix bestellt werden. Die Buchpremiere findet am Freitag, den 16. Januar 2026 um 17 Uhr im Rahmen des Neujahrsempfangs der Galerie Bovistra (Ludwigstr. 66, 70176 Stuttgart) statt. Künstler und Verleger werden anwesend sein.



Hannes Steinert ist Bildender Künstler in Stuttgart und seit Jahrzehnten queerer Aktivist. Nicht nur seine Landschaften, Stillleben und abstrakten Bilder werden gern gesammelt, sondern auch seine homoerotischen Werke. Über sein Leben erschien im Februar 2024 der Dokumentarfilm "Fluchtpunkt Kunst" von Martin Klein und Christel Finck. (cw/pm)















