Neues trans Drama braucht Unterstützung!

04. Januar 2026

Der bereits abgedrehte Spielfilm "Kohinoor" erzählt die Geschichte einer jungen trans Frau in Indien, die trotz Ausgrenzung und Gewalt ihren eigenen Weg findet und ihre Stimme erhebt  eine Crowdfunding-Kampagne soll die Postproduktion sichern.



"Kohinoor" ist ein Drama über queere Identität, Liebe und systemische Gewalt im modernen Indien: Geboren in einem kleinen Küstendorf im Osten des Landes, wächst Kohinoor als zarter, femininer Junge auf und wird von ihrer Familie wegen ihrer Weiblichkeit verstoßen. Nachdem ihre Schwester spurlos verschwindet und die Mutter ein Schweigegelübde ablegt, ist sie gezwungen, sich einer Hijra-Gemeinschaft anzuschließen. Dort vollzieht sie während der Jugend ihren Übergang zur Frau. In der Gemeinschaft wird sie zu einer gefeierten Tänzerin und findet in Musik und Tanz neue Kraft.



Kohinoor verliebt sich leidenschaftlich in Mrinal, einen Mann aus einer einflussreichen Politikerfamilie, der ihre Beziehung jedoch niemals öffentlich anerkennen kann. Ihre Reise führt sie von Odisha bis auf die Straßen Mumbais, auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester Malti und letztlich nach sich selbst.

"Mitten in einem globalen Kulturkampf, der Vielfalt, Freiheit und Gleichberechtigung immer stärker unter Druck setzt, entsteht mit 'Kohinoor' ein Film, der dem etwas entgegensetzt: stark, ästhetisch, menschlich", heißt es in einer Pressemitteilung von Schiwago Film aus Berlin. Für die Postproduktion sollen bis zum 6. Februar 2026 insgesamt 30.000 Euro eingesammelt werden, um den Film "zu genau dem hochkarätigen, starken, authentischen, universellen Werk werden zu lassen, das es sein kann und muss, um auf den großen Leinwänden dieser Welt zu strahlen!"



Mehr Infos gibt es auf der Startnext-Kampagne für "Kohinoor". (cw)











