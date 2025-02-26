Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die einzige queere Karnevals-Sendung im deutschen TV

Bild: hr / Moritz Baeck
  • 05. Januar 2026

Charmant, scharfzüngig und immer mit Herz präsentiert Elke Winter in diesem Jahr zum zweiten Mal die etwas andere Fastnachtsshow "Rosa Wölkchen"  die Aufzeichnung findet am 19. Januar in Frankfurt statt.

Wenn Elke Winter die Bühne betritt, bleibt kein Auge trocken. Sie ist eine der erfolgreichsten Travestiekünstlerinnen Deutschlands und vor allem bekannt aus dem legendären Schmidt Theater in Hamburg. Ihre Shows sind Entertainment pur. Sie verschmilzt den Superstar mit einer Hausfrau. Mit ihren anzüglichen Anekdoten bringt sie ihr Publikum zum Lachen.

Elke Winter ist gespannt auf die neue "Rosa Wölkchen"-Aufgabe: "Ich bin ein großer Fan dieser Show und ich freue mich darauf, die queere Gemeinde vertreten zu dürfen", sagt sie über einzige queere Karnevals-Sendung im deutschen Fernsehen.

An ihrer Seite sorgt in diesem Jahr u.a. Till Frömmel, ein junges Comedy-Talent aus Bad Doberan, mit spontanen Improvisationen für Lacher. Der Ausnahme-Akrobat Philipp Tigris begeistert mit einer spektakulären Kontorsion-Nummer, Olga Orange bezaubert mit Eleganz und Leichtfüßigkeit, Wanda Kay bringt musikalisch Power und Glamour in den Saal, und für noch mehr "Gute Laune" sorgen die GroßstadtEngel.

Für die Aufzeichnung am Montag, den 19. Januar 2026 um 19:31 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks (Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt/Main) sind eventuell noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Die TV-Ausstrahlung findet am Montag, den 9. Februar 2026 um 21:45 Uhr im hr Fernsehen statt. Die Sendung vom Vorjahr kann man sich in der ARD-Mediathek anschauen. (cw)

