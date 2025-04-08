Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5148

Naked Dress: Kristen Stewart zeigt viel Haut in New York

  • 06. Januar 2026
Bild: IMAGO / MediaPunch

Weniger ist mehr: Diesem Motto folgte Kristen Stewart (35) am Montag in New York City. Die queere Schauspielerin und Regisseurin sorgte mit einem gewagten Outfit auf dem Weg zu einem TV-Studio für Aufsehen.

Untenrum bedeckte sie dabei wenig. Ein langes, transparentes Paillettenkleid gab den Blick auf einen schwarzen Slip frei. Darüber trug Stewart ein weißes Crop-Shirt und eine schwarze Harrington-Jacke. Rockige Lederboots und eine Sonnenbrille komplettierten den Look.

Das Outfit wählte Stewart für einen Auftritt in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers". Zum Jahresbeginn verriet sie in der Show ihre Pläne für 2026. "Wenn es um Vorsätze geht, mache ich mir nie wirklich Gedanken", erzählte Stewart. Dennoch appellierte sie an die Zuschauer*innen: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf sich selbst zu achten."

Sie wolle sich um sich selbst kümmern, um Psyche und Körper, bestätigte sie eine Nachfrage von Seth Meyers (52). "Wir müssen füreinander da sein, präsent sein", betonte Stewart. Bislang habe sie sich an ihren Vorsatz gehalten, zu dem offenbar auch ein reduzierter Alkoholkonsum zählt. Doch besonders an Flughäfen falle es ihr schwer. Überall gebe es Alkohol, überall seien Menschen, argumentierte sie.

Im neuen Jahr will Kristen Stewart es demnach ruhig angehen lassen. Das erzählte sie auch im Interview mit dem Magazin "People". "Ich hatte das verrückteste Jahr meines ganzen Lebens", erklärte Stewart. Sie habe ihre Partnerin Dylan Meyer (38) geheiratet und in deren Regiedebüt "The Wrong Girls" mitgespielt.

Zudem verwies sie auf ihren eigenen Film "The Chronology of Water", der am 5. März in den deutschen Kinos anlaufen soll. Sie ergänzte: "Wir waren in Cannes. Jetzt kommt er tatsächlich in die Kinos, was mich total umhaut." Nun müsse sie sich entspannen, bevor sie das nächste Filmprojekt angehe. Nur so könne sie mit der nötigen Freude wieder zurück an die Arbeit. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Die einzige queere Karnevals-Sendung im deutschen TV (05.01.)

Neues trans Drama braucht Unterstützung! (04.01.)

Skurril, queer, detailverliebt (03.01.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Kristen Stewart
06.01.26 | Diesmal als Regisseurin
Kristen Stewart würde "Twilight" neu verfilmen
10.12.25 | SFFilm Awards Night
Preis für Storytelling: Kristen Stewart feiert mit tiefem Ausschnitt
06.11.25 | Los Angeles
Kämpferische Rede: Kristen Stewart ist "so wütend" auf Hollywood
26.04.25 | Bild des Tages
"Ich will. Ja, ja, ja, ja, ja ich will"
22.04.25 | Geheime Hochzeit
Kristen Stewart hat wohl heimlich Dylan Meyer geheiratet
08.04.25 | Los Angeles
Kristen Stewart in BH und Hosenträgern bei Filmpremiere
Neu auf queer.de
Wettbüros
Israel geht als Favorit in den ESC
"Ich habe das Recht, über diese Dinge zu sprechen"
Ricky Gervais verteidigt transfeindliche Witze
Neues Buch
Ein Glas-Dildo für Nonnen
Kritik an Schwarz-Rot
Kampf gegen queer­feindliche Hass­kriminalität: Linke wirft Bundes­regierung "Arbeitsverweigerung" vor
Bild des Tages
Naked Dress: Kristen Stewart zeigt viel Haut in New York
Versteckt schwuler Volksschauspieler
Walter Sedlmayr wäre heute 100 Jahre alt geworden
In der 19. Staffel
"Let's Dance": Auch Nadja Benaissa von den No Angels schwingt das Tanzbein
Schon im Dezember
"Scary Movie"-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben