Die Fab Five verabschieden sich in D.C.

07. Januar 2026

Netflix hat ein neues Foto sowie den Trailer zu der mit Spannung erwarteten zehnten und letzten Staffel von "Queer Eye" veröffentlicht, die am 21. Januar auf der Streaming-Plattform erscheint.



Der fast zweiminütige Trailer gibt einen Einblick in die Fab Five  Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski und Neuzugang Jeremiah Brent -, die sich auf eine bewegende Abschiedsreise nach Washington, D.C. begeben.

Der Trailer ist voller Emotionen: ergreifende Nahaufnahmen, tränenreiche Enthüllungen und überraschende "Vorher-Nachher"-Sequenzen. Das neue Promo-Foto zeigt die Fab Five auf einem Progress Pride-Regenbogen-Zebrastreifen in der US-Hauptstadt  ein passendes Symbol für ihre fortwährende Mission der Liebe und Inklusion.











