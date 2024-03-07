© Queer Communications GmbH
Die Fab Five verabschieden sich in D.C.
Bild: Kit Karzen / Netflix
- 07. Januar 2026
Netflix hat ein neues Foto sowie den Trailer zu der mit Spannung erwarteten zehnten und letzten Staffel von "Queer Eye" veröffentlicht, die am 21. Januar auf der Streaming-Plattform erscheint.
Der fast zweiminütige Trailer gibt einen Einblick in die Fab Five Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski und Neuzugang Jeremiah Brent -, die sich auf eine bewegende Abschiedsreise nach Washington, D.C. begeben.
Der Trailer ist voller Emotionen: ergreifende Nahaufnahmen, tränenreiche Enthüllungen und überraschende "Vorher-Nachher"-Sequenzen. Das neue Promo-Foto zeigt die Fab Five auf einem Progress Pride-Regenbogen-Zebrastreifen in der US-Hauptstadt ein passendes Symbol für ihre fortwährende Mission der Liebe und Inklusion.
In einer Pressemitteilung betonte Netflix, dass die letzte Staffel "das Vermächtnis und die Wirkung der Show feiern und Helden aus der Hauptstadt des Landes in den Mittelpunkt stellen" werde.
Bislang wurden 81 Folgen von "Queer Eye" veröffentlicht, die Zählung beinhaltet mehrere Specials und einen Japan-Trip. Eine deutsche Ausgabe erschien 2022 obwohl die Sendung den begehrten Grimme-Preis gewann, wurde sie abgesetzt (queer.de berichtete). Auch einen brasilianischen Ableger gab es.
Die US-Reihe, 2017 gestartet, hatte in mehreren Seasons diverse Emmys und weitere Preise geholt. Die mit allerlei Klischees spielende Reality-Reihe ist eine Neuauflage einer 100-teiligen Serie, die zwischen 2003 und 2007 in einem US-Kabelsender gezeigt worden war. Auch damals kümmerten sich fünf schwule Männer darum, einer Person, meistens einem heterosexuellen Mann, ein komplettes Neustyling zu verpassen. In der Originalshow (zunächst "Queer Eye for the Straight Guy" betitelt) waren Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia, Carson Kressley und Jai Rodriguez die Experten. (cw)