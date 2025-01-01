Musk-Tochter Vivian Wilson modelt für Rihanna

08. Januar 2026

Das Unterwäsche-Label Savage X Fenty von Rihanna hat für seine neue Kollektion Elon Musks trans Tocher Vivian Wilson (r.) als Model verpflichtet.



Inspiration für die Valentinstags-Kampagne mit dem Titel "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite" ist die griechische Göttin der Liebe, Schönheit und Sinnlichkeit. Die Kollektion wird vom Label als zugleich romantisch und selbstbewusst beschrieben und umfasst Dessous, Nachtwäsche und Loungewear. Die neuen Designs sollen "verführen, reizen und gefallen", teilte Savage X Fenty mit.

Die Kampagnenbilder greifen Motive der Antike auf. Marmorsäulen und Skulpturen bilden die Kulisse und verweisen auf das antike Griechenland. Neben Vivian Wilson standen u.a. Lovie Simone und Emma Arletta vor der Kamera.



Auch Rihanna selbst tritt in der Bildserie auf  inszeniert als moderne Göttin, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.



Rihanna modelt für ihr eigenes Label (Bild: Savage X Fenty)

Vivian Wilson, die 2020 ihr Coming-out als trans Frau hatte, hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem berühmten Vater. Bereits 2022 ließ sie in ihrem Heimatstaat Kalifornien nicht nur ihren Vornamen ändern, sondern legte auch ihren Nachnamen ab, um jegliche Verbindung zu Musk abzubrechen (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr sagte sie in einem Interview über ihren transfeindlichen Vater: "Ich scheiße auf ihn." Er sei ein "lächerliches Mannskind" und sie gebe ihm "keinen Raum in meinen Gedanken" (queer.de berichtete). (cw/pm)











