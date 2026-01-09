Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Doppelter Aufschlag für "Extrawurst"

Bild: IMAGO / APress
  • 09. Januar 2026

Mit jeweils über 1.200 Gästen feierte die neue Komödie "Extrawurst" mit Hape Kerkeling am Mittwoch und Donnerstag zwei große Premieren.

Bei winterlichem Schneegestöber und Currywurst auf dem Roten Teppich sorgte der Film zunächst bei der Weltpremiere in der Essener Lichtburg für grandiose Stimmung und jede Menge extra Applaus. Einen Tag später wurde in München angegrillt. Auch im Mathäser Filmpalast wurden Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Fahri Yardim, Anja Knauer, Friedrich Mücke und Gaby Dohm sowie Regisseur Marcus H. Rosenmüller für ihre pointierte Gesellschaftskomödie gefeiert.

Das Publikum in beiden Städten war sich einig: "Extrawurst" trifft den Nerv der Zeit  humorvoll, pointiert und mit der richtigen Würze!

Darum geht es in "Extrawurst": Heribert (Kerkeling) und sein Stellvertreter (Mücke) lassen über die Anschaffung eines Grills für die nächste Vereinsfeier des Tennisclubs abstimmen. Doch als Melanie (Knauer) vorschlägt, einen zweiten Grill für Erol (Yardim), das einzige muslimische Mitglied des Clubs, anzuschaffen, kommt es zu hitzigen Diskussionen. Plötzlich prallen "Deutsche und Türken, Atheisten und Gläubige, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinander", heißt es in einer Presseankündigung. Kurzum: Der Grill wird zur Metapher für deutlich größere Konflikte.

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

"Extrawurst" basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ("Stromberg", "Pastewka") und zählt zu den erfolgreichsten Bühnenstücken der letzten Jahre. Mit Rosenmüller als Regisseur wurde die Komödie nun für die Leinwand umgesetzt. Als offizieller Kinostart für die Komödie von Lieblingsfilm, Studiocanal und ARD Degeto Film ist der 15. Januar 2026 angesetzt. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)

