Neue queere Comics ohne Worte

10. Januar 2026

Bei Moom Comics ist ein zweiter Band der queeren Comic-Anthologie "Silence" erschienen  mit neuen, wortlosen Comics von queeren Künstler*innen aus ganz Europa.



Auch die neue Publikation hat zwei Cover: Eine Seite widmet sich der "History"  persönliche, poetische Blicke auf vergangene Zeiten. Die andere Seite entführt in die Welt der "Fantasy"  voller Mythen, Surrealem und Transformationen.

Wie schon im ersten Band überwindet "Silence" Sprachbarrieren und lädt ein zu einem universellen, visuellen Erlebnis. Ob du dich für verlorene Welten, uralte Rituale oder traumartige Reisen begeisterst  dieser Band ist für alle, die Comics jenseits des Gewöhnlichen lieben.



Die "History"-Comics stammen von Jens Cornils, Luca De Vitis, Mereida Fajardo und Yves Woffenden, die "Fantasy"-Werke von Maurizio Onano, Victoria Haag, Cuculum (Axel Kuckuk) und Kathrina S. East (Sarah Kuckuk).



Die Comic-Anthologie "Silence 3+4" (ISBN 978-3-910819-20-7) kann zum Preis von 25 Euro über die Verlags-Homepage bestellt werden. (cw/pm)















