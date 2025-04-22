Kristen Stewart setzt punkiges Statement in Schwarz-Weiß

11. Januar 2026

Bild: IMAGO / Avalon.red

Kristen Stewart dominiert derzeit die roten Teppiche in Los Angeles: Am Freitagabend erschien die queere Schauspielerin und Regisseurin bei den jährlichen WWD Style Awards im Regent Santa Monica Beach und zog in einem maßgeschneiderten Look von Thom Browne die Blicke auf sich.



Der Look bestand aus einem strahlend weißen Hemd mit markanten Manschetten, kombiniert mit einem schwarzen, von Sakkos inspirierten Oberteil und einem passenden Falten-Minirock. Abgerundet wurde das Ensemble durch die für Thom Browne typischen Streifen-Details und klassische Schnürschuhe. Hinter dem Styling steckt Stewarts langjährige Vertraute Tara Swennen.



Anlass für ihren Besuch war ein ganz persönlicher: Stewart hielt die Laudatio auf ihren engen schwulen Freund Adir Abergel, der als "Red Carpet Hair Stylist of the Year" ausgezeichnet wurde. Abergel ist maßgeblich für die optische Verwandlung der Schauspielerin verantwortlich  weg vom braunen "Twilight"-Look, hin zu ihrem heutigen, markanten Stil aus Punk-Ponys, Micro-Pony und Undercut.

Bereits am Donnerstagabend hatte Stewart für Blitzlichtgewitter gesorgt, als sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau Dylan Meyer die Premiere ihres Regiedebüts "The Chronology of Water" feierte. Es ist die erste berufliche Zusammenarbeit des Paares, da Meyer den Film als Produzentin begleitete. Die beiden hatten im April 2025 geheiratet (queer.de berichtete).



Auch an diesem Abend blieb Stewart dem schwarz-weißen Farbschema treu: Die 35-Jährige trug einen extravaganten schwarz-weißen Badeanzug von Chanel zu einer weiten schwarzen Hose und Plateau-Schuhen. Ehefrau Dylan Meyer kombinierte ein weißes Grafik-Shirt mit schwarzen Minishorts und einem Mantel von Thom Browne zu burgunderroten Strumpfhosen.



Für Kristen Stewart markiert dieser Januar einen Wendepunkt: Mit "The Chronology of Water" beweist sie sich erstmals als Autorin und Regisseurin. (cw/spot)











