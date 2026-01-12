Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Pfalztheater feiert queere Veteran*­innen

Bild: Andreas J. Etter / Pfalztheater
  • 12. Januar 2026

Am Pfalztheater in Kaiserslautern feierte am Wochenende das queere Tanzstück "Erinnerungen an den Widerstand" von Pau Aran eine umjubelte Premiere.

Anhand von Fotografien, Erzählungen und persönlichen Gegenständen macht Pau Aran das Erbe von queeren älteren Menschen sichtbar, hinterfragt Stereotype und schafft einen neuen Raum von Liebe und Akzeptanz. Diese Menschen, die im LGBTI-Diskurs häufig vergessen werden, waren Säulen im Kampf um Gleichheit und bieten eine einzigartige Perspektive, die die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft. Ihre Erfahrungen im Widerstand gegen eine von rigiden Normen dominierte Gesellschaft sowie ihre Kreativität sind von unschätzbarem Wert auf dem Weg in eine inklusivere Zukunft.

In einer Welt, die ältere Menschen häufig marginalisiert  insbesondere diejenigen, die gesellschaftliche Normen sprengen  taucht der Tanzabend ein in die Schnittstelle von Geschlechtsidentitäten, sexueller Vielfalt und generationenübergreifender Weisheit.

Pau Aran gehörte 15 Jahre lang dem Ensemble des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch an und wirkt heute im künstlerischen Team von Sidi Labi Cherkaoui. Ein großes Anliegen ist es ihm, die eigenen künstlerischen Erfahrun¬gen an die junge Generation weiterzugeben. Diesen Tanzabend entwickelt er gemeinsam mit dem renommierten Soziologen Miquel Missé und Dramaturgin Eva Martinez, die lange als künstlerische Programmgestalterin von Sadler's Wells in London wirkte.

Weitere Vorstellungen von "Erinnerungen an den Widerstand" auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters gibt es am 17. und 25. Januar, am 22. Februar, am 7. März sowie am 1. und 17. April 2026. (cw/pm)

