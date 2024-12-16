Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5155

Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen

Bild: IMAGO / Stephan Wallocha
  • 13. Januar 2026

An zwei Kreuzungen an NDR-Standorten in Hamburg regeln seit Dienstag Ampeln mit den beiden Sesamstraßen-Figuren Ernie und Bert den Verkehr.

Das Männerpaar übernimmt die Rolle der Ampelmännchen am Hugh-Greene-Weg Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Rothenbaumchaussee Ecke Oberstraße. Dort heißt es nun: Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen.

Zur offiziellen Einweihung kamen neben lebensgroßen Puppen von Ernie und Bert auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg und der Managing Director Sesame Workshop Europe, Bernhard Gloeggler, vorbei. Der NDR produziert als Vertragspartner seit mehr als 50 Jahren die deutsche Kinderserie.

Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen. In München übernimmt Pumuckl als Ampelmännchen, im hessischen Friedberg Elvis Presley und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten.

Gestartet wurde der Hype um vielfältige Ampelpersonen zum Eurovision Song Contest 2015 in Wien: Im Vorfeld des Musikfestivals installierte die Stadt gleichgeschlechtliche Ampelpärchen, um ein kreatives Zeichen für Vielfalt zu setzen (queer.de berichtete). Das führte zu weltweiter Berichterstattung, was die österreichische Hauptstadt dazu brachte, die eigentlich zeitlich begrenzte Aktion fortzusetzen. In Folge galt die Aktion für viele weitere Städte auch als vergleichsweise günstige Werbemaßnahme, um Schlagzeilen zu generieren und queere Tourist*innen anzuziehen  zum Unmut vieler Konservativer. So protestierte letztes Jahr die Junge Union in Lüneburg gegen queeren Ampelpärchen (queer.de berichtete).

Ob sich Konservative auch über Ernie und Bert aufregen werden? Immerhin gelten die beiden schon seit Jahren als schwule Symbolfiguren, die zusammen wohnen, ihren Alltag teilen und sich streiten und versöhnen wie alte Ehepaare (queer.de berichtete). Gerade in einer Zeit, in der queere Figuren im Fernsehen praktisch unsichtbar waren, war dieses Bild eines intakten gleichgeschlechtlichen Paares von vielen insbesondere schwulen Zuschauern als vertraut und tröstlich gelesen worden.

"Sesamstraßen"-Autor Mark Saltzman sagte auch 2018, er habe die Beziehung der beiden Stoffpuppen "nie anders deuten" können als die eines Liebespaares (queer.de berichtete). Das Dementi der Produktionsfirma erfolgte aber umgehend (queer.de berichtete). (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (29) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Pfalztheater feiert queere Veteran*innen (12.01.)

Kristen Stewart setzt punkiges Statement in Schwarz-Weiß (11.01.)

Neue queere Comics ohne Worte (10.01.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Sesamstraße
05.01.26 | Neue Ampeln in Hamburg
Ernie und Bert regeln den Verkehr
26.11.25 | NDR-Kindersendung
Riccardo Simonetti wirbt in der "Sesamstraße" für Inklusion
20.11.25 | Video des Tages
Jonathan Bailey tanzt mit Ernie und Bert
01.04.25 | Kindersendung
Simonetti in der "Sesamstraße": Hasswelle gegen NDR
25.03.25 | Auch Siegfried & Joy sind am Start
"Sesamstraße": Riccardo Simonetti ist zu Gast bei Samson und Co.
16.12.24 | "Nicht Teil unserer Strategie"
US-Medienunternehmen setzt "Sesamstraße" ab  Angst um Ernie und Bert
Neu auf queer.de
Hamburg
Freund*­innen und Weggefährt*­innen feiern Corny Littmann
Kinostart
Der Schwulenjäger, der sich beim Cruising verliebt
Streaming-Sensation von HBO Max
"Heated Rivalry": Das sind die Stars der Hype-Serie
BR überträgt feierliche Gala
Bayerischer Filmpreis: Auszeichnung für "Kanu des Manitu"
Bild des Tages
Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen
Ashley St. Clair
Mutter zu transfreundlich: Elon Musk will alleiniges Sorgerecht für sein 14. Kind
Absage
Conchita Wurst will nicht mehr bei ESC-Veranstaltungen auftreten
MacKenzie Scott
Ex-Frau von Amazon-Gründer spendet 45 Millionen Dollar an queere Organisation