Queeres TV-Experiment: Wenn zwei Welten aufeinanderprallen

14. Januar 2026

In der neuen ORF-Reportage "Ansichtssache: Was ist denn schon normal?" tauchen ein schwuler Influencer aus Wien und ein heterosexueller Rentner aus der Provinz in die Lebenswelt des jeweils anderen ein.



Matthias ist schwul, lebt in einer queeren, diversen, lauten Welt. Norbert hat Frau und Kind, sein Leben ist konventionell, geordnet, gesetzt. Zwei ganz normale Österreicher  je nachdem, wen man fragt. Und doch liegen Welten zwischen ihnen.



Viele reden über "die anderen", miteinander sprechen sie selten. Norbert versteht sich als tolerant: Alle sollen gleichberechtigt sein  aber damit hat es sich für ihn auch. Mehr muss man nicht unbedingt sehen. Matthias hingegen lebt sein "Anderssein" selbstbewusst, laut und öffentlich. Er kämpft dafür, dass queere Menschen sichtbar sind  überall.

In der aktuellen "Ansichtssache"-Ausgabe "Was ist schon normal?" gewähren die beiden am Mittwoch, dem 14. Januar 2026, um 21:05 Uhr in ORF 1 einen Blick in ihren sehr unterschiedlichen Alltag und verhandeln ihre gegensätzlichen Sichtweisen. Was ist eigentlich normal? Wer darf was? Was heißt Minderheit, was Mehrheit? Und was stört die einen an den anderen? Es geht um Familie und Ehe, um Rollenbilder, um Wokeness, Gendern, Regenbögen und um Identität. Ein zwischenmenschliches Experiment mit starken Argumenten, großen Emotionen und überraschenden Wendungen.



Die 45 Minuten lange Reportage von Julia Hammerl kann bereits auf ORF ON gestreamt werden. (cw/pm)











