Das queere New York der 1970er Jahre

17. Januar 2026

Vom 27. Februar bis 23. August 2026 zeigt die Bundeskunsthalle in Bonn die neue Ausstellung "Peter Hujar. Eyes Open in the Dark".



Peter Hujar war Fotograf und zentrale Figur in der Downtown-Szene des New Yorks der 1970er und frühen 1980er Jahre. Als der schwule Künstler 1987 an einer Aids-bedingten Lungenentzündung starb, waren jedoch seine Fotografien in der breiteren Kunstwelt weitgehend unbekannt.



Sein Hauptinteresse galt der Porträtfotografie, sei es, dass er seine Freund*innen und Bewohner*innen der Downtown-Szene Manhattans fotografierte  die er auf der Straße traf, in seinem Apartmentstudio und an Veranstaltungsorten aufnahm  oder seine Aufmerksamkeit auf Tiere, Architektur und Landschaften richtete. Auch er selbst wurde oft zum Sujet seiner Fotografien. Sein Umfeld hielt er in vielen intimen Aufnahmen fest und so wurde sein Werk zu einem wichtigen Zeitdokument.

Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle zeigt das spätere Werk und dessen Bandbreite in Hujars Schaffen seit Mitte der 1970er Jahre. Damals stand er mit den Künstlern Paul Thek und dem jüngeren David Wojnarowicz in den 1980er Jahren in enger Verbindung und künstlerischem Austausch, kurz bevor Aids ihre Gemeinschaft zerstörte.



Ein Themenbereich konzentriert sich auf das Jahr 1976, in dem Hujar eine Reihe außergewöhnlicher Porträts des Tänzers Bruce de Sainte Croix schuf, eine Serie von acht Wasserstudien für eine katholische Kapelle produzierte und nach einer Phase der Depression mit neuer Ausdruckskraft in die Straßen- und Architekturfotografie einstieg.



In Partnerschaft mit der Bundeskunsthalle zeigt der Berliner Gropius Bau vom 19. März bis 28. Juni 2026 die parallele Ausstellung "Peter Hujar / Liz Deschenes: Persistence of Vision". (cw/pm)











