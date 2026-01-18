Sexpositive Räume vom Meer bis zu den Alpen

18. Januar 2026

In ihrem neuen Text- und Fotoband "Guide to Love  Sex in..." feiert die Kulturwissenschaftlerin Nike Wessel die sexpositive Szene im deutschsprachigen Raum.



Das über 200 Seiten starke Buch, erschienen Ende 2025 im Selbstverlag, macht deutlich, wie entscheidend sexpositive Räume für gesellschaftlichen Wandel sind. Bereits durch ihren Podcast "Sex in Berlin" und den ersten Band "Sex in Berlin: Guide to Love" zeigt Wessel, wie eng Sexpositivität, Aufklärung und Pleasure Activism mit der feministischen Bewegung verbunden sind.

In dem neuen Buch werden Menschen und Projekte vorgestellt, die einen bedeutenden Beitrag zur sexuellen Bildung, zu feministischen Kämpfen und zu einer offenen Kultur der Lust leisten. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt engagierter Menschen, das die Vielfalt der Praxis zeigt  von Aufklärung und Kuschelworkshops über Sexpartys bis hin zur Fesselkunst.



Das Buchprojekt stellt sich der zunehmenden Gewalt, Zensur und Ausgrenzung aller Ausdrucksformen von Sexualität entgegen. Es setzt ein Zeichen gegen Stigmatisierung und gesellschaftliche Tabus und eröffnet einen respektvollen, liebevollen Zugang zu einer offenen Gesellschaft der Sexualität  verspielt, lustig und aufregend. Vom Meer bis zu den Alpen werden Orte sichtbar, an denen Menschen Freiräume gestalten, solidarische Strukturen aufbauen und neue Körperpolitiken entwickeln.



"Guide to Love  Sex in..." (ISBN: 9-783-9422-6396-2) ist zum Preis von 22 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Schon im nächsten Jahr erscheint der dritte Teil der Reihe, diesmal mit einem Fokus auf ganz Europa. (cw/pm)





