Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5161

Der Regenbogenpanda wird zunächst ausgelacht

  • 19. Januar 2026

Das neue Kinderbuch "Der Regenbogenpanda" von Aljoscha Long und Ronald Pierre Schweppe beweist allen, dass Vielfalt eine Stärke ist.

Tief im Bambuswald wird ein besonderes Panda-Baby geboren  nicht schwarz-weiß wie alle anderen, sondern regenbogenbunt. Doch anstatt Freude zu empfinden, stoßen die anderen Pandas das kleine Bärchen aus. Um dazuzugehören, versucht es, sich schwarz-weiß zu färben  bis das Wasser die Täuschung fortwäscht.

Traurig verlässt es das Dorf und trifft auf neue Freund*innen: einen Elefanten, einen Maulwurf, Affen, Hasen und viele mehr, die es lehren, dass wahre Schönheit von innen kommt. Als ein Feuer das Pandadorf bedroht, eilt der Regenbogenpanda mit seinen neuen Freund*innen zur Rettung...

Das 32-seitige Buch "Der Regenbogenpanda", schön illustriert von Jana Barg, richtet sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Es ist im mvg Verlag erschienen (ISBN 978-3-7474-0712-7) und zum Preis von 15 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Dort gibt es auch eine Leseprobe! (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (4) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Sexpositive Räume vom Meer bis zu den Alpen (18.01.)

Das queere New York der 1970er Jahre (17.01.)

Neue Autismus-Barbie mit Pronomen-App (16.01.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Kinderbücher
20.12.25 | Bild des Tages
Das unglückliche Einhorn
19.12.25 | Bild des Tages
Yves Saint Laurent als Comicheld
25.09.25 | Bild des Tages
Queeres Gemüse
15.09.25 | Bild des Tages
"Wenn sie sich lieben  warum nicht?"
11.07.25 | Freundschaftsgeschichte
Eine bunte Kinderbande jenseits starrer Geschlechternormen
28.05.25 | Kinderbuch
Wenn der schwule Onkel seinen Mann vorstellt
Neu auf queer.de
Propaganda
Türkisches Staatsfernsehen hetzt gegen "Regenbogen­faschismus"
Ulrike Groos
Chefin des Kunstmuseums Stuttgart wird CSD-Schirmfrau
Bild des Tages
Der Regenbogenpanda wird zunächst ausgelacht
Interview
Ist queeres Kino mittlerweile profitabel, Christian Beetz?
Sport-Event m 8. Februar
Green Day eröffnen den 60. Super Bowl
Gewinnspiel
Eine vergessene Schuld
Video des Tages
"Ich bin doch erst seit neulich schwul"
Über 100 Millionen Tonträger verkauft
Country- und Queer-Ikone Dolly Parton feiert 80. Geburtstag