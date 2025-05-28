Der Regenbogenpanda wird zunächst ausgelacht

19. Januar 2026

Das neue Kinderbuch "Der Regenbogenpanda" von Aljoscha Long und Ronald Pierre Schweppe beweist allen, dass Vielfalt eine Stärke ist.



Tief im Bambuswald wird ein besonderes Panda-Baby geboren  nicht schwarz-weiß wie alle anderen, sondern regenbogenbunt. Doch anstatt Freude zu empfinden, stoßen die anderen Pandas das kleine Bärchen aus. Um dazuzugehören, versucht es, sich schwarz-weiß zu färben  bis das Wasser die Täuschung fortwäscht.

Traurig verlässt es das Dorf und trifft auf neue Freund*innen: einen Elefanten, einen Maulwurf, Affen, Hasen und viele mehr, die es lehren, dass wahre Schönheit von innen kommt. Als ein Feuer das Pandadorf bedroht, eilt der Regenbogenpanda mit seinen neuen Freund*innen zur Rettung...



Das 32-seitige Buch "Der Regenbogenpanda", schön illustriert von Jana Barg, richtet sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Es ist im mvg Verlag erschienen (ISBN 978-3-7474-0712-7) und zum Preis von 15 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Dort gibt es auch eine Leseprobe! (cw/pm)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.











