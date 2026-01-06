Coming-out in der Reunion-Show

20. Januar 2026

In der aktuellen zweiten Staffel von "Love is Blind: Germany" verlobte sich Jan noch mit Teilnehmerin Loan  in der Reunion-Episode gab er bekannt, dass er nun mit einem Mann zusammen sei.



Zunächst schien in der Netflix-Show alles gut zu laufen zwischen dem 27 Jahre alten Jura-Studenten und der ein Jahr jüngeren HR-Managerin. In den sogenannten Pods, in denen sich die Kandidat*innen des "Love is Blind"-Franchises nur hören, aber nicht sehen können, entwickelte sich eine enge Verbindung. Nach der ersten Phase des Experiments reiste das Paar gemeinsam nach Kreta.



Romantische Gefühle stellten sich bei Jan jedoch nicht weiter ein. Beide trennten sich einvernehmlich, blieben aber eng miteinander verbunden. Beim Wiedersehen der Show erklärte Jan, er und Loan hätten seit den Dreharbeiten täglich Kontakt. Er bezeichnete sie als "das größte Geschenk des Experiments" und sprach von einer platonischen Liebe.

Zugleich machte Jan öffentlich, dass er nach den Dreharbeiten sein "Gefühl von Vollkommenheit" in einer Beziehung mit einem Mann gefunden habe. Für ihn spiele das Geschlecht keine Rolle, sondern der Mensch: "Am Ende ist Liebe nun mal Liebe."



Loan reagierte positiv auf das Coming-out und erklärte, sie sei stolz auf ihn und unterstütze ihn auf seinem Weg. Jan sagte, er hoffe, mit seinem öffentlichen Schritt anderen Menschen Mut machen zu können. Für diese Worte erhielt der pansexuelle Student Applaus von den übrigen Teilnehmer*innen der Show.



In einer Instagram-Story zeigte sich Jan später emotional bewegt und bedankte sich für die Unterstützung. (cw)











