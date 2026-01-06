Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5162

Coming-out in der Reunion-Show

Jan und Loan in der zweiten Staffel von "Love is Blind: Germany" (Bild: Netflix)
  • 20. Januar 2026

In der aktuellen zweiten Staffel von "Love is Blind: Germany" verlobte sich Jan noch mit Teilnehmerin Loan  in der Reunion-Episode gab er bekannt, dass er nun mit einem Mann zusammen sei.

Zunächst schien in der Netflix-Show alles gut zu laufen zwischen dem 27 Jahre alten Jura-Studenten und der ein Jahr jüngeren HR-Managerin. In den sogenannten Pods, in denen sich die Kandidat*innen des "Love is Blind"-Franchises nur hören, aber nicht sehen können, entwickelte sich eine enge Verbindung. Nach der ersten Phase des Experiments reiste das Paar gemeinsam nach Kreta.

Romantische Gefühle stellten sich bei Jan jedoch nicht weiter ein. Beide trennten sich einvernehmlich, blieben aber eng miteinander verbunden. Beim Wiedersehen der Show erklärte Jan, er und Loan hätten seit den Dreharbeiten täglich Kontakt. Er bezeichnete sie als "das größte Geschenk des Experiments" und sprach von einer platonischen Liebe.

Zugleich machte Jan öffentlich, dass er nach den Dreharbeiten sein "Gefühl von Vollkommenheit" in einer Beziehung mit einem Mann gefunden habe. Für ihn spiele das Geschlecht keine Rolle, sondern der Mensch: "Am Ende ist Liebe nun mal Liebe."

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Loan reagierte positiv auf das Coming-out und erklärte, sie sei stolz auf ihn und unterstütze ihn auf seinem Weg. Jan sagte, er hoffe, mit seinem öffentlichen Schritt anderen Menschen Mut machen zu können. Für diese Worte erhielt der pansexuelle Student Applaus von den übrigen Teilnehmer*innen der Show.

In einer Instagram-Story zeigte sich Jan später emotional bewegt und bedankte sich für die Unterstützung. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (37) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Der Regenbogenpanda wird zunächst ausgelacht (19.01.)

Sexpositive Räume vom Meer bis zu den Alpen (18.01.)

Das queere New York der 1970er Jahre (17.01.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Netflix
17.01.26 | Streamingtipp
Zehn Männer im Schnee: "The Boyfriend" geht in die zweite Runde
17.01.26 | Netflix-Serie
In den Fängen einer Psycho-Sekte
14.01.26 | Video des Tages
"Queer Eye": Noch einmal darf geheult werden
13.01.26 | Video des Tages
"One Piece": Neuer Trailer zu Staffel zwei zeigt Baroque-Firma
07.01.26 | Bild des Tages
Die Fab Five verabschieden sich in D.C.
06.01.26 | Erscheint noch im Januar
"Stranger Things": Netflix kündigt Doku zur finalen Staffel an
Neu auf queer.de
Fernsehen
Wetten, dass die Kaulitz-Zwillinge das wirklich können?
"Hier können wir sein, wie wir sind"
Berlin: Plakatkampagne zur Stärkung queerer Jugendarbeit
"Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
Video des Tages
Sie lebt auf, er macht den Haushalt
Gewinnspiel
Tickets für Ballet Revolución in Hannover
"Nicht in einem Reality-Format"
Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp
Legendärer Modeschöpfer
Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars
Vorentscheid am 28. Februar 2026
Sarah Engels kontert Kritik an ESC-Teilnahme