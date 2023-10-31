Fetisch, Identität und echte Menschen

22. Januar 2026

Bild: Iris Christidi

Die neue Comic-Anthologie "KINQ" von Moom Comics nähert sich queeren Fetischkulturen ohne Sensationslust und ohne moralische Wertung.



Aus einer journalistischen Perspektive erzählt "KINQ" von realen Biografien, Beziehungen und Lebenswelten und hinterfragt gängige Mythen rund um Sexualität und Begehren. Die Comics basieren auf Gesprächen, Interviews und Recherche. Ziel ist es nicht nur zu zeigen, wie Menschen leben, lieben und begehren, sondern auch verbreitete Mythen und Vorurteile sichtbar zu machen und zu hinterfragen.

Sechs Comic-Künstler*innen sind mit dabei: Iris Christidi erzählt in dem 144-seitigen, vollfarbigen Band von ihrer langjährigen Freundschaft mit Reyn (Puppy Belgium 2023). Jonesy Cat nähert sich Femdom aus einer queeren, offenen Perspektive. Alea Rodriguez erzählt die Geschichte von DS, einer objectum person, die sich in einen "Dance Dance Revolution"-Automaten verliebt. Paul Winck dokumentiert seine Begegnung mit Age Play. Judy Moore untersucht die Faszination von Wet and Messy Sex. Und Urca widmet sich dem Thema Feedism.



Um den Druck der Comic-Anthologie zu finanzieren, hat Moom Comics eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dort kann man sich das Buch bis zum 28. Februar 2026 vorab bestellen. (cw/pm)















