Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5164

Fetisch, Identität und echte Menschen

  • 22. Januar 2026
Bild: Iris Christidi

Die neue Comic-Anthologie "KINQ" von Moom Comics nähert sich queeren Fetischkulturen ohne Sensationslust und ohne moralische Wertung.

Aus einer journalistischen Perspektive erzählt "KINQ" von realen Biografien, Beziehungen und Lebenswelten und hinterfragt gängige Mythen rund um Sexualität und Begehren. Die Comics basieren auf Gesprächen, Interviews und Recherche. Ziel ist es nicht nur zu zeigen, wie Menschen leben, lieben und begehren, sondern auch verbreitete Mythen und Vorurteile sichtbar zu machen und zu hinterfragen.

Sechs Comic-Künstler*innen sind mit dabei: Iris Christidi erzählt in dem 144-seitigen, vollfarbigen Band von ihrer langjährigen Freundschaft mit Reyn (Puppy Belgium 2023). Jonesy Cat nähert sich Femdom aus einer queeren, offenen Perspektive. Alea Rodriguez erzählt die Geschichte von DS, einer objectum person, die sich in einen "Dance Dance Revolution"-Automaten verliebt. Paul Winck dokumentiert seine Begegnung mit Age Play. Judy Moore untersucht die Faszination von Wet and Messy Sex. Und Urca widmet sich dem Thema Feedism.

Um den Druck der Comic-Anthologie zu finanzieren, hat Moom Comics eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dort kann man sich das Buch bis zum 28. Februar 2026 vorab bestellen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (3) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Kunstmuseum Basel feiert queere Identitäten (21.01.)

Coming-out in der Reunion-Show (20.01.)

Der Regenbogenpanda wird zunächst ausgelacht (19.01.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Pupplay
16.06.25 | Niedersachsen
Puppy aus Hamburg nach CSD Emden zusammengeschlagen
30.05.25 | Kein "Konsenskonzept" vorgelegt
CSD Bielefeld verweigert zwei Fetischgruppen die Teilnahme
17.08.24 | Kommentar
Kink ist Pride  und Kinder sollen das sehen!
26.06.24 | Fetisch
Bellen um Anerkennung und Inklusion
25.06.24 | Sachsen
Verbot von Fetischmasken beim CSD Frankenberg
31.10.23 | Welpen sind sauer
"Puppy Germany" bei Instagram gesperrt
Neu auf queer.de
Countdown zum Musikpreis
Brit Awards: Lola Young bei Nominierungen ganz vorne
Trans Sängerin will Freiheit
"Keine Kontrolle über mein eigenes Leben": Kim Petras im Clinch mit ihrem Label
"Zügig vollständigen Entwurf vorlegen"
LSVD+: Bayerischer Aktionsplan Queer ist (noch) keiner
Gastkommentar
Warum die "S2k-Leitlinie Varianten der Geschlechtsentwicklung" ein riesiger Schritt in die falsche Richtung ist
Als jüngste Künstlerin aller Zeiten
Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
Ex-"Sex and the City"-Traumpaar
Chris Noth: Daran zerbrach die Freundschaft mit Sarah Jessica Parker
Gewinnspiel
Woodwalkers 2
Gastbeitrag
Diversity war nie selbstverständlich und ist jetzt wieder Luxus