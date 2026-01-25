Eine queere Girlband strandet in der Wüste

25. Januar 2026

Am Theater Dortmund feierte am Freitagabend die queere Sitcom "I wanna be a Gurrrlband" von Shari Asha Crosson Premiere.



Jeanne, Salome, Alice und Demmi stecken während ihrer Tour mitten in der Wüste im Bus fest, und plötzlich kochen Emotionen, Ambitionen und Eigenheiten über. Zwischen Proben, hitzigen Diskussionen und unerwarteten Konflikten verhandeln sie Freundschaft, künstlerische Träume und persönliche Grenzen.



Ihre schlagfertige Managerin Charly Mannson mischt sich ein, verfolgt eigene Pläne und sorgt dafür, dass die Spannungen auf der Bühne und im Bus steigen. Immer wieder taucht Hund Kylo auf und bringt Chaos sowie kurze, überraschende Momente, die alles auf den Kopf stellen. Dialog, Musik und Sitcom-Struktur verschmelzen zu einem temporeichen, humorvollen Theaterabend voller Pop, Spaß und unvorhersehbarer Wendungen.

Der gelb-pinke Tourbus bildet den zentralen Spielort. Hits von No Angels, Destiny's Child und den Sugababes prägen musikalisch den Abend und verorten ihn in der Popkultur der 1990er und 2000er Jahre. Auf der Bühne zeigen Puah Abdellaoui, Sarah Quarshie, Rose Lohmann und Hannah Müller ihre Spielfreude. Für Ausstattung und Kostüme sorgt Lorena Díaz Stephens, für Choreografie Daniela Mba und für Dramaturgie Jasco Viefhues. Shari Asha Crosson hat das Stück geschrieben, inszeniert und das Sounddesign gestaltet. Gemeinsam entsteht ein Abend, der Musik, Tanz und poppige Dynamik zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen lässt.



Entstanden in einem kollaborativen Entwicklungsprozess, verbindet die Produktion Humor, Pop, Theaterästhetik und gesellschaftliche Relevanz. "I wanna be a Gurrrlband "behandelt Themen wie Identität, Rollenbilder, Machtspiele und Solidarität  spielerisch, mitreißend und unterhaltsam.



Weitere Vorstellungen im Studio im Schauspielhaus Dortmund sind am 29. Januar sowie am 1., 6. und 21. Februar 2026 jeweils um 20 Uhr. (cw/pm)











