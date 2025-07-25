Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"WTF is Ines?"

  • 26. Januar 2026

Viele queere Menschen wissen nicht, dass es bei der Staatsanwaltschaft Berlin eigene queere Ansprechpersonen gibt. Eine neue Postkarten-Kampagne soll sie bekannter machen.

"WTF is Ines?" und "WTF is Marc?" heißt es auf den knalligen Motiven. Gemeint sind Oberstaatsanwältin Ines Karl und Staatsanwalt Marc-Alexander Liebig, die Anzeigen zu queerfeindlicher Gewalt und Hass persönlich entgegennehmen und die Opfer auch im Anschluss sensibel und verbindlich begleiten. Mehr Infos zu den beiden Ansprechpersonen gibt es auf berlin.de.

Konzipiert wurden die Postkarten vom Berliner Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. "Mit dieser Kampagne will ich dir Mut machen. Mut, bei Queerfeindlichkeit immer Anzeige zu erstatten. Mut, bei Behörden auch Fragen zu stellen. Mut, dir Hilfe zu holen", schrieb der SPD-Politiker auf Instagram. Das Design habe er bewusst gewählt: "Comic-Style, klare Botschaft, niedrigschwellig und bewusst ein bisschen frech. Warum? Weil Sichtbarkeit manchmal genau so aussehen muss." Die Resonanz innerhalb der Staatsanwaltschaft auf die Kampagne sei "groß", so Pantisano.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

"Viele Leute denken, so eine Anzeige bringt sowieso nichts", erklärte Staatsanwalt Marc-Alexander Liebig gegenüber "Tagesspiegel Checkpoint". "Aber für mich ist meine Arbeit ungemein sinnstiftend, weil wir oft eben doch erfolgreich ermitteln und Täter überführen können  in einem ordnungsgemäßen Prozess natürlich." (mize)

