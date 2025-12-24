Sandra Hüller als Crossdresserin im 17. Jahrhundert

27. Januar 2026

Das Historiendrama "Rose" mit Sandra Hüller handelt von einer Frau, die sich  als männlicher Soldat verkleidet  Integration in eine Dorfgemeinschaft erhofft. Jetzt gibt es ein erstes Foto!



In den Wirren des 30-jährigen Krieges erscheint ein mysteriöser Soldat in einem abgeschiedenen protestantischen Dorf. Schweigsam, schmal, das Gesicht durch eine Narbe entstellt. Der Fremde behauptet, Erbe eines seit langem verlassenen Gutshofs zu sein, und kann ein Dokument vorlegen, das seinen Anspruch bestätigt. Zum großen Missfallen der Dorfgemeinde. Allerdings setzt der Fremde alles daran, hier sein Glück zu finden.

Sein Streben nach Anerkennung und Akzeptanz werden aber durch sein Geheimnis erschwert: Unter falscher Identität, unter falschem Namen und unter Vortäuschung eines falschen Geschlechts hat der Soldat seinen Weg in das Dorf genommen. Doch um seine Ziele zu erreichen, wird er auch nicht vor der Unmöglichkeit einer arrangierten Ehe mit der Tochter eines Großbauern zurückschrecken. Denn wer so weit gekommen ist, hält bald alles für möglich...



Der Filmverleih Piffl Medien kündigt "Rose" in passender Sprache an als "die wahrhaftige Beschreibung einer Land- und Leutebetrügerin, die, obwohl als eine Weibs-Person geboren dem zum Trotz unter falschem Nam als Manns-Bild sich betragen, und viel üble Schandtat hat getrieben".



Der Spielfilm von Markus Schleinzer mit Sandra Hüller in der Hauptrolle wird im Februar 2026 im Hauptwettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) uraufgeführt. Ein regulärer Kinostart ist ab Ende April vorgesehen. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw)











