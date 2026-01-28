Von China bis zur Ukraine: Neue schwule Fotografie

28. Januar 2026

Vom britischen Fotomagazin "BOYS! BOYS! BOYS!" ist die elfte Ausgabe erschienen  mit homoerotischen Arbeiten von neun Fotografen aus aller Welt.



Herausgegeben wird die hochwertig gedruckte Zeitschrift von der Londoner Little Black Gallery, die sich seit Jahren die Förderung schwuler und queerer Fotografie auf die Fahnen geschrieben hat. Sie betreibt auch die Kunstplattform boysboysboys.org und hat drei Bildbände herausgegeben, zuletzt 2023 im Kehrer Verlag (queer.de berichtete).



Für die elfte Ausgabe seines Magazins wählte Chefredakteur Ghislain Pascal sexy Porträts von Tom Botting (Großbritannien), Michael Epps (USA), Arturo Goñi (Peru), Nigel Grimmer (Großbritannien), Alfonso Ibato (Mexiko), Brennan Rigg (USA), Dmytro Komissarenko (Ukraine), Liu Tao (China) und Sean Patrick Watters (USA). Eine Auswahl der Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Darüber hinaus enthält das Heft ein Interview mit Regisseur Sam Shahid über seinen Film "Hidden Masters: The Legacy of George Platt Lynes"  illustriert mit Bildern des schwulen Fotografen.

"'BOYS! BOYS! BOYS!' ist nach wie vor das einzige Magazin, das sich der Veröffentlichung der besten queeren und schwulen Kunstfotografie der Welt widmet", erklärte Gründer und Herausgeber Ghislain Pascal. "Nach zehn Ausgaben war es Zeit für eine kleine Designänderung mit unserem neuen sexy Hochglanzcover  damit fallen wir im Regal noch mehr auf."



Die 160-seitige Zeitschrift im Format 27x20 cm kann zum Preis von 40 US-Dollar (33,42 Euro) zuzüglich Versandkosten online über boysboysboys.org bestellt werden. Ein US-Dollar pro verkauftem Heft spendet die Little Black Gallery an LGBTI-Organisationen. (cw)











