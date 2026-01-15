Emotional statt schrill: Hubert Fella überrascht im Dschungelcamp

29. Januar 2026

In der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" ist der schwule Kandidat Hubert Fella bislang eher blass geblieben. In Folge 6 sorgt er jedoch für leise, emotionale Töne, als er über Verlust und Liebe spricht.



"Ich bin ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot. Mein bester Freund, meine beste Freundin", sagt er leise im Gespräch mit Mirja du Mont. Er erzählt von einer Nacht, in der er sehr unruhig war, nicht schlafen konnte, aber "dann guck' ich auf die Uhr. Es war fünf nach sieben, ich lege mich hin und schlafe noch mal ganz tief wieder ein". Mittags habe ihn die Schwester seiner besten Freundin angerufen: "'Hubert, setz' dich, die Lydia ist heute fünf nach sieben gestorben.'" Mirja reagiert bewegt: "Ich bekomme Gänsehaut."

Solche Schicksalsschläge begleiten Hubert immer wieder. Mit Tränen in den Augen erinnert er sich: "Als ich das erste Mal beruflich in Australien war, bekam ich eine SMS mit der Nachricht 'Unser Achim hat sich das Leben genommen'." Dann ergänzt er: "War mein bester Freund. Er ist 1999 gestorben, mit 30 damals, aber es hängt mir immer noch nach."



Um die schwere Stimmung aufzufangen, lenkt Mirja das Gespräch auf ein helleres Kapitel in Huberts Leben und fragt nach seiner Ehe. Sofort hellt sich sein Gesicht auf: "Verheiratet seit 2018, zusammen seit 2006. Wir haben dieses Jahr 20-Jähriges." Stolz erzählt Hubert weiter, dass er seinem heutigen Mann Matthias Mangiapane (5. Platz, Staffel 12, 2018) im Dschungelcamp einen Heiratsantrag in Briefform gemacht habe. Strahlend berichtet er Mirja und Eva von seiner Hochzeit  und betont mehrfach, dass sie "Hubert & Matthias  Die Hochzeit" anschauen können, und zwar auf RTL+. (cw/pm)











