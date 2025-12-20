Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"Alles AfD, oder was?": Protest gegen Müllermilch

Bild: Campact
  • 30. Januar 2026

Der Verein Campact demonstriert bundesweit mit Plakaten und Großprojektionen gegen die Nähe des Molkerei-Unternehmers Theo Müller zu AfD-Chefin Alice Weidel.

"Hintergrund der Kampagne sind diverse Treffen mit Alice Weidel und AfD-Sympathiebekundungen von Theo Müller", teilte Campact mit. Der Verein sieht sich als Kampagnen-Organisation zur Verteidigung der Demokratie.

Nach Angaben von Campact sollten rund 28.000 Plakate in 14 Städten aufgehängt werden. Zudem seien Großprojektionen in acht Städten geplant gewesen. Bereits in der Vergangenheit hatte der Verein Aufkleber herausgegeben, die Kritiker*innen auf Müller-Produkte pappen konnten.

Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen" wies Theo Müller die Vorwürfe von Campact zurück und forderte die Organisation zur Unterlassung auf. "Ich bin kein AfD-Mitglied und möchte auch keins werden", zitiert die Zeitung aus einer Erklärung des Unternehmers. Zudem habe er die AfD "zu keinem Zeitpunkt unterstützt" und ihr "niemals Geld gespendet".

Vor zwei Jahren sagte Müller in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung", dass er Alice Weidel bereits seit mehreren Jahren kenne und er sie öfter treffe. Die AfD-Chefin sei "eine Freundin", meinte der heute 86-Jährige damals. Weidel hatte ihrerseits in einer RTL-Sendung erklärt, dass sie sich einen Unternehmer wie Müller in der Regierung vorstellen könne. (cw/dpa)

