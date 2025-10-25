Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Riccardo Simonetti glaubt an die Krawatte

Bild: IMAGO / Future Image
  • 31. Januar 2026

Hemden mit Krawatten und dreiteilige Anzüge seien "wieder total alltagsfähig", meinte der queere Entertainer Riccardo Simonetti bei der Berliner Fashion Week.

Der 32-Jährige antwortete auf die Frage, welche Modetrends man gut ausprobieren könne. "Nicht nur, wenn man sich richtig schick macht, sondern auch einfach mal so im Alltag eine Krawatte tragen."

Unabhängig vom Geschlecht übrigens  Simonetti glaube ohnehin nicht daran, dass Mode Geschlechterrollen erfüllen müsse. "Also jeder Mensch sollte das anziehen, worin er oder sie sich wohlfühlt."

Sein zweiter Tipp: rahmenlose Sonnenbrillen. "Ich habe das Gefühl, das wird der Sonnenbrillentrend des Jahres", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Darin spiegele sich auch wenig die Nostalgie nach den 90ern, 2000ern wider. Simonetti besuchte am Freitagabend die Show des Designers Kilian Kerner. (cw/dpa)

