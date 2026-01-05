Schiedsrichter überrascht Freund mit Heiratsantrag im Stadion

01. Februar 2026

Vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie des 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg (1:0) ist es im Rhein-Energie-Stadion zu einem besonderen Moment gekommen.



Amateurschiedsrichter Pascal Kaiser machte seinem langjährigen Partner Moritz über das Stadionmikrofon einen Heiratsantrag  und erhielt ein Ja.

Der Antrag erfolgte im Rahmen des Diversity-Spieltags des FC. Kaiser, der bis in die Landesliga pfeift, ist seit seinem Coming-out im Jahr 2022 einer der wenigen sichtbar queeren Menschen im deutschen Fußball. "Ich möchte mich nicht verstecken, sichtbar sein", sagt der Schiedsrichter. "Nicht laut, provokant, sondern ehrlich. Ich will, dass jeder sieht, dass ich diesen Menschen liebe. Einen Mann, als Mann, im Fußball."



@fckoeln Special moment Pascal Kaiser ist Schiedsrichter und riesiger FC-Fan. Pascal ist queer und hat sich vor drei Jahren geoutet. Heute hatte er einen besonderen Plan, bei dem der FC ihn unterstützt hat. Pascal machte seinem langjährigen Partner einen Heiratsantrag im RheinEnergieSTADION doch seht selbst #effzeh #KOEWOB Originalton  1. FC Köln TikTok / 1. FC Köln

|

Auch darüber hinaus stand der Freitagabend in Müngersdorf im Zeichen der Vielfalt. Die Stadionpfosten leuchteten in Regenbogenfarben, der FC lief in einem Sondertrikot auf, beim Einlaufen begleiteten Teilnehmende aus Projekten der FC-Stiftung die Mannschaften. Mit den Aktionen wolle der Klub "wichtige Zeichen für Vielfalt im Sport und in der Gesellschaft setzen", sagte Geschäftsführer Philipp Türoff. (cw)











