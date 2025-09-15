Rosa wächst mit Papa und Vati auf

03. Februar 2026

Mit "Rosa-Rote Ferien" ist ein neues Kinderbuch über eine Regenbogenfamilie erschienen  zweisprachig auf Deutsch und Slowenisch und mit Liedern zum Mitsingen.



In ihren Ferien erlebt Rosa eine spannende Zeit; ob beim Tanzen, sich verkleiden, ob auf der Alm oder am Bauernhof, bei Abenteuern mit ihrem besten Freund Anastasius, bei Oma und Opa oder einfach nur zuhause mit Papa und Vati.



Das Kinderbuch "Rosa-Rote Ferien" der Kärntner Chorleiterin, Sängerin und Autorin Petra Schnabl-Kuglitsch vermittelt eine wichtige Botschaft über Diversität und Akzeptanz, indem es das Leben eines Mädchens in einer Regenbogenfamilie in den Mittelpunkt stellt. Die gereimte Form, die dazu passenden Lieder und die farbenprächtigen Illustrationen von Ana Grilc machen das Lesen besonders unterhaltsam und ansprechend für Kinder. Die Songs sind mit Noten und Text abgebildet und lassen sich über einen QR-Code auch anhören.

"Das Kinderbuch hilft eine Lücke zu füllen, da noch immer viel zu wenig Kinderliteratur diverse Familienkonstellationen als eine Normalität abbildet", teilte der Hermagoras Verlag zum Erscheinen mit. "Die jungen Leser*innen erfahren Toleranz und Offenheit als eine grundlegende Fähigkeit. Es wird gelernt, Vorurteile abzubauen und das Verständnis für verschiedene Lebensrealitäten zu stärken." Die Zweisprachigkeit des Buches sei Ausdruck der Verankerung in der slowenischen Volksgruppe in Kärnten und öffne das Tor zur Leser*innenschaft in Slowenien.



Der 48-seitige Hardcover-Band "Rosa-Rote Ferien" ist zum Preis von 16,99 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





