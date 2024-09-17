Verneigung vor älteren Queers

04. Februar 2026

Das Fotobuch "Für uns geträumt" widmet sich den Lebensgeschichten 22 queerer Menschen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren, die in Deutschland über Jahrzehnte hinweg um Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Anerkennung gerungen haben.



Seit 2022 sammelt der Fotograf Markus Heft biografische Erfahrungen älterer Queers von den 1950er bis zu den 2020er Jahren. Seither hat er verschiedenste Lebensrealitäten und Identitäten aus seiner Community kennenlernen und sowohl textlich wie auch fotografisch einfangen dürfen. Diese diversen Geschichten treffen im Buch aufeinander und zeigen, wie sich queeres Leben in einem wandelnden politischen und sozialen Klima verändert hat  von Zeiten der Kriminalisierung und Tabuisierung bis zur heutigen, noch immer fragilen Offenheit.

"Für uns geträumt" verbindet dokumentarische Porträtfotografie mit Stillleben und Detailaufnahmen persönlicher Gegenstände und Orte, die symbolisch für die Identität und Erinnerung der Protagonist*innen stehen. Ergänzt werden die Fotografien durch Monologe der porträtierten Personen, die auf ausführlichen Interviews basieren. Jedes Kapitel ist einer Person gewidmet und verbindet Bild und Text zu einer erzählerischen Einheit, die intime Einblicke in queere Lebensrealitäten bietet. Ein Essay des Historikers Ingo Pätzold ordnet die Arbeit historisch ein und schafft einen übergreifenden gesellschaftlichen Kontext.

Zur Realisierung seines Buches hat Markus Heft eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die noch bis zum 28. Februar 2026 läuft. Sein Ziel, mindestens 10.000 Euro einzusammeln, hat er schon seit langem erreicht. Den Bildband kann man dort zum Preis von 45 Euro inklusive Versand vorbestellen. (cw)







