Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5178

Verneigung vor älteren Queers

Bild: Markus Heft
  • 04. Februar 2026

Das Fotobuch "Für uns geträumt" widmet sich den Lebensgeschichten 22 queerer Menschen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren, die in Deutschland über Jahrzehnte hinweg um Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Anerkennung gerungen haben.

Seit 2022 sammelt der Fotograf Markus Heft biografische Erfahrungen älterer Queers von den 1950er bis zu den 2020er Jahren. Seither hat er verschiedenste Lebensrealitäten und Identitäten aus seiner Community kennenlernen und sowohl textlich wie auch fotografisch einfangen dürfen. Diese diversen Geschichten treffen im Buch aufeinander und zeigen, wie sich queeres Leben in einem wandelnden politischen und sozialen Klima verändert hat  von Zeiten der Kriminalisierung und Tabuisierung bis zur heutigen, noch immer fragilen Offenheit.

"Für uns geträumt" verbindet dokumentarische Porträtfotografie mit Stillleben und Detailaufnahmen persönlicher Gegenstände und Orte, die symbolisch für die Identität und Erinnerung der Protagonist*innen stehen. Ergänzt werden die Fotografien durch Monologe der porträtierten Personen, die auf ausführlichen Interviews basieren. Jedes Kapitel ist einer Person gewidmet und verbindet Bild und Text zu einer erzählerischen Einheit, die intime Einblicke in queere Lebensrealitäten bietet. Ein Essay des Historikers Ingo Pätzold ordnet die Arbeit historisch ein und schafft einen übergreifenden gesellschaftlichen Kontext.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Zur Realisierung seines Buches hat Markus Heft eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die noch bis zum 28. Februar 2026 läuft. Sein Ziel, mindestens 10.000 Euro einzusammeln, hat er schon seit langem erreicht. Den Bildband kann man dort zum Preis von 45 Euro inklusive Versand vorbestellen. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (17) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Nächstes Bild (05.02.):
Vom Streben nach Zugehörigkeit

Vorheriges Bild (03.02.):
Rosa wächst mit Papa und Vati auf

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Queer im Alter
13.10.25 | "Schau mir in die Augen, Berlin"
Kampagne macht queere Menschen im Alter sichtbar
14.05.25 | Bild des Tages
Die Schönheit queerer Menschen im Alter
15.01.25 | Kinostart
Die älteste DJane Polens liebt und inspiriert die queere Community
10.12.24 | Bild des Tages
Gemeinsam Sichtbarkeit schaffen
25.09.24 | Kommentar
Warum wir in der queeren Community über das Alter reden sollten
17.09.24 | Bild des Tages
Queeres Erbe sichtbar machen
Neu auf queer.de
Neues Interview
Boxerin Khelif bereit für "Geschlechtertest" vor Olympia 2028
Statisches Bundesamt
Nur 8.818 gleich­geschlechtliche Ehen in 2024
Brandenburg
Regierung erklärt Wegfall von Anti­diskriminierungs­stelle
Gewinnspiel
Good Fortune  Ein ganz spezieller Schutzengel
Anhörung im Senat
Zu woke, zu links, zu queer­freundlich: Republikaner ziehen über Netflix her
Demo in mehreren Städten
Proteste gegen Urteil im Fall Maja T.  Außenminister äußert sich zurückhaltend
"Heated Rivalry"
Eine schwule Liebe auf dem Eis bleibt (vorerst) reine Fiktion
Jetzt bewerben!
Berlin: Neues Förderprogramm "Queeres Leben in den Bezirken"