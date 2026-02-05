Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5179

Vom Streben nach Zugehörigkeit

Neal Slavin, Capitol Wrestling Corporation, Washington, D.C., 1972-75, Chromogener Farbabzug, Kunstpalst, Düsseldorf, © Neal Slavin
  • 05. Februar 2026

Im Düsseldorfer Kunstpalast ist vom 11. Februar bis 25. Mai 2026 die neue Ausstellung "Community  Fotografie und Gemeinschaft" zu sehen.

Der Fußballfanclub, die Familie, das politische Kollektiv  Menschen streben nach Zugehörigkeit. Seit der Erfindung der Fotografie hält das Medium Gemeinschaft nicht nur fest, sondern kann sie ebenso befeuern oder infrage stellen. Fotografie macht es möglich zu demonstrieren, dass man Teil von etwas Größerem ist. Ebenso kann sie sich in den Dienst der Grenzziehung zu jenen stellen, die nicht Teil der eigenen Community sind.

Die Ausstellung beleuchtet das facettenreiche Verhältnis von Fotografie und Gemeinschaft in Geschichte und Gegenwart. Sie versammelt angewandte wie künstlerische Positionen, die diesem Verhältnis nachgehen  sei es mit subtilem Witz, in eindrücklicher Solidarität, oder mit dem Ziel einer präzisen Analyse.


Mayara Ferrão, Die Hochzeit VI, 2024, Tintenstrahldruck, 20 x 14,5 cm, Courtesy of the Artist & Verve Gallery

"Community "wird aus der fotografischen Sammlung des Kunstpalastes heraus entwickelt und durch internationale Leihgaben ergänzt. Besuchende werden aktiv in die Schau einbezogen und können sich mit ihren eigenen Gemeinschaftsbildern einbringen. Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog mit Beiträgen aus der kunstwissenschaftlichen, soziologischen und historischen Forschung zum Thema. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (35) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Verneigung vor älteren Queers (04.02.)

Rosa wächst mit Papa und Vati auf (03.02.)

Ein Theaterabend, der unter die Haut geht (02.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Neues Interview
Boxerin Khelif bereit für "Geschlechtertest" vor Olympia 2028
Statisches Bundesamt
Nur 8.818 gleich­geschlechtliche Ehen in 2024
Brandenburg
Regierung erklärt Wegfall von Anti­diskriminierungs­stelle
Gewinnspiel
Good Fortune  Ein ganz spezieller Schutzengel
Anhörung im Senat
Zu woke, zu links, zu queer­freundlich: Republikaner ziehen über Netflix her
Demo in mehreren Städten
Proteste gegen Urteil im Fall Maja T.  Außenminister äußert sich zurückhaltend
"Heated Rivalry"
Eine schwule Liebe auf dem Eis bleibt (vorerst) reine Fiktion
Jetzt bewerben!
Berlin: Neues Förderprogramm "Queeres Leben in den Bezirken"