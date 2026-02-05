Vom Streben nach Zugehörigkeit

05. Februar 2026

Im Düsseldorfer Kunstpalast ist vom 11. Februar bis 25. Mai 2026 die neue Ausstellung "Community  Fotografie und Gemeinschaft" zu sehen.



Der Fußballfanclub, die Familie, das politische Kollektiv  Menschen streben nach Zugehörigkeit. Seit der Erfindung der Fotografie hält das Medium Gemeinschaft nicht nur fest, sondern kann sie ebenso befeuern oder infrage stellen. Fotografie macht es möglich zu demonstrieren, dass man Teil von etwas Größerem ist. Ebenso kann sie sich in den Dienst der Grenzziehung zu jenen stellen, die nicht Teil der eigenen Community sind.

Die Ausstellung beleuchtet das facettenreiche Verhältnis von Fotografie und Gemeinschaft in Geschichte und Gegenwart. Sie versammelt angewandte wie künstlerische Positionen, die diesem Verhältnis nachgehen  sei es mit subtilem Witz, in eindrücklicher Solidarität, oder mit dem Ziel einer präzisen Analyse.



Mayara Ferrão, Die Hochzeit VI, 2024, Tintenstrahldruck, 20 x 14,5 cm, Courtesy of the Artist & Verve Gallery

"Community "wird aus der fotografischen Sammlung des Kunstpalastes heraus entwickelt und durch internationale Leihgaben ergänzt. Besuchende werden aktiv in die Schau einbezogen und können sich mit ihren eigenen Gemeinschaftsbildern einbringen. Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog mit Beiträgen aus der kunstwissenschaftlichen, soziologischen und historischen Forschung zum Thema. (cw/pm)












