Schwul im jüngsten Land Europas

Bild: Liam Campbell / Elska
  • 06. Februar 2026

Die Republik Kosovo gehört zu den wenig besuchten Staaten der Welt  und genau deshalb entstand dort die neueste Ausgabe des schwulen Reise-, Szene- und Fotomagazins "Elska".

"Nachdem ich zehn Jahre lang 'Elska' in Städten auf der ganzen Welt gemacht hatte, wurde mir klar, dass wir eine große Lücke auf dem Balkan hatten; wir beschlossen, diese mit Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, dem jüngsten Land Europas, zu füllen", erklärte Herausgeber und Chef-Fotograf Liam Campbell zur 56. Ausgabe. "Dies ist ein faszinierender Ort, daher wusste ich, dass wir ihm gerecht werden mussten, indem wir einen zweiten Künstler zur Zusammenarbeit hinzuzogen." Campbells Aktfotografie ergänzt erstmals der in Glasgow lebende Landschaftsfotograf Philip Mowbray.

Das Pristina-Heft ist zudem die erste "Elska"-Ausgabe, die mehrere Städte umfasst, denn sie folgt der Reise in die Kosovo--Hauptstadt mit Zwischenstopps in Skopje (Nordmazedonien) und Thessaloniki (Griechenland). Insgesamt werden neun Männer aus der LGBTI-Community vorgestellt. Jeder von ihnen hat ein eigenes Kapitel mit Fotoshootings in den Straßen ihrer Stadt und in ihren Wohnungen, gekleidet in ihrem eigenen Stil oder auch unbekleidet.

Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Ausführliche Tagebuch-Aufzeichnungen nach den Begegnungen bzw. eigene Texte bringen die Hobby-Models und deren Stadt den Leser*innen noch näher.

Die neue Pristina-Ausgabe mit 164 Seiten kann für 22 US-Dollar (18,67 Euro) über die "Elska"-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14,95 Dollar (12,69 Euro). Für 29,50 Dollar (25,03 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus dem Kosovo. (cw/pm)
Galerie:
Best of Elska Pristina
15 Bilder
