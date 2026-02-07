Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hubert im Schandautomat

Bild: RTL
  • 07. Februar 2026

Recycling auf Dschungel-Art: In der jüngsten Folge von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" kriecht Hubert Fella in einen Pfandautomaten, der eher nach dem schlimmsten Albtraum als nach sauberem Umweltschutz aussieht.

Kaum ist Hubert drin, laufen die zehn Minuten und der Recycling-Horror beginnt. In der Prüfung "Der Schandautomat" zwängt sich der schwule 58-Jährige durch enge, verwinkelte Gänge und wühlt sich durch Pfandflaschen, die offenbar schon mehrere Dschungel-Sommer hinter sich haben. Bei spärlichem Licht sucht Hubert nach Flaschen, auf denen Sterne kleben. Jede gefundene Sternenflasche muss in einem Sammelbeutel gesichert werden, bevor er weitergehen darf.

Doch die Sterne machen sich rar. Hubert wird ungehalten: "Es wird doch mal Zeit, dass hier irgendwo ein Stern ist!" Kurz darauf folgt die Geruchsanalyse: "Hier stinkt es!" Sonja trocken: "Das tut uns natürlich leid." Jan versucht, die Moral hochzuhalten: "Immer weiter, Hubsi! Immer weiter!" Erst mit Unterstützung von Sonja und Jan entdeckt Hubert endlich die erste Sternenflasche. Doch auch das läuft nicht ganz rund. "Wo ist das Ding", wundert er sich über den Sammelbeutel, nur um Sekunden später festzustellen: "Ach, zwischen meinen Beinen."


Viele Flaschen, wenig Sterne (Bild: RTL)

Dann wird es endgültig eklig. Schlammkrabben kreuzen seinen Weg, kurz darauf findet Hubert den zweiten Stern. Während Kakerlaken und Mehlwürmer über ihn herabregnen und er über Fleischreste kriecht, stöhnt und japst er nur noch. Sonja liefert den nächsten Tipp: "Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Spinnen ein Stern eingewoben ist." Doch die Uhr tickt gnadenlos. "Raus da, deine Zeit läuft ab", ruft Sonja, Jan feuert an: "Komm raus, drück auf die Tube!"

In den letzten Sekunden schafft es Hubert aus dem Schandautomaten und landet komplett erledigt vor Sonja und Jan auf dem Boden. Er bleibt liegen, ringt nach Luft, während Sonja sich einen letzten Spruch nicht verkneifen kann: "Magst du uns aus dem Liegen in die Beine greifen, um die Sterne zu zeigen?" Eine klare Anspielung auf Huberts Sammelbeutel-Kommentar.


Noch immer erschöpft: Hubert Fella nach der Dschungelprüfung mit Sonja Zietlow und Jan Köppen (Bild: RTL)

Am Ende holt Hubert nur magere zwei von sechs möglichen Sternen aus dem ekligen Pfandautomaten. Während sich Sonja und Jan verabschieden, liegt Hubert noch immer völlig erschöpft am Boden. Fazit: Recycling war selten so schmutzig und Pfand abgeben noch nie so unerquicklich. (cw/pm)

