Valentinstag mit Baba?

  • 08. Februar 2026
Bild: Xavier Samré

Noch bis zum 14. Februar 2026 läuft eine neue Online-Auktion der Londoner Little Black Gallery, bei der ein exklusiver Giclée-Druck mit einer Fotografie von Xavier Samré versteigert wird.

Das Mindestgebot für "Baba" beträgt 750 US-Dollar. Das Werk zeigt einen jungen Schwarzen Mann, der nur mit einer hellblauen Badehose bekleidet ist und sich die Augen reibt. Es handelt sich um den letzten Druck (40 x 60 cm) in einer Auflage von nur fünf Exemplaren  auf der Rückseite nummeriert und vom Künstler signiert. Die Versandkosten werden je nach Standort separat in Rechnung gestellt.

Xavier Samré hat sich mit seinen homoerotischen Porträts junger Männer aus Brasilien einen Namen gemacht (queer.de berichtete). Der französische Fotograf hat viele Jahre in dem südamerikanischen Land gelebt hat und betrachtet sich selbst als "adoptierten Brasilianer". Samré fängt die Sinnlichkeit der brasilianischen Männer in einer modernen Vision der klassischen Fotografie ein. (cw)

