Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5183

Männerbilder mit fein dosierter Erotik

Robert C. Rore, "Mann am Strand", Öl auf Leinwand, 30x30cm, 2026
  • 09. Februar 2026

Zum 15. Mal lädt die Münchener Galerie Kunstbehandlung ab dem 26. Februar 2026 zu ihrer international beachteten Gruppenausstellung "The Male Figure".

Die Besucher*innen erwartet ein facettenreiches Panorama zeitgenössischer Männerbilder, das frische Perspektiven auf die Darstellung des Männlichen eröffnet. Die international beachtete Werkschau präsentiert eine globale Mischung aus festen Größen der Galerie und aufstrebenden, spannenden Talenten. So entsteht eine vielschichtige Gesamtschau, die den Blick auf die Darstellung des Mannes schärft und erweitert.

Das Besondere an der Gruppenausstellung ist die multidimensionale Auseinandersetzung mit Männlichkeit, die weit über das Genre des Akts hinausgeht. Die gezeigten Werke zeichnen sich durch eine Diversität aus, die häufig einen Bogen zur Kunstgeschichte spannt und bekannte Bildsprachen neu interpretiert. In der Vielfalt der Stile und Techniken, von Porzellanarbeiten über Collagen, verschiedenen Drucktechniken und natürlich Malerei, finden sich ganz unterschiedliche Annäherungen an das Sujet  kritisch bis humorvoll, naturalistisch bis sinnlich und oft mit fein dosierter Erotik. Einige Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Die Gruppenausstellung "The Male Figure XV" ist vom 26. Februar 2026 bis zum 11. April 2026 in der Münchener Kunstbehandlung in der Müllerstraße 40 zu sehen. Die Galerie ist donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (cw/pm)
Galerie:
The Male Figure XV
5 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (9) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Valentinstag mit Baba? (08.02.)

Hubert im Schandautomat (07.02.)

Schwul im jüngsten Land Europas (06.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Shitstorm nach Vandalismus
CDU Arnsberg: "Der Regenbogen und Schwarz-Rot-Gold gehören zu uns"
Filmfestival
So queer wird die Berlinale 2026
Unterstützung für Bad Bunny
Lady Gaga und Ricky Martin schwärmen von ihrem Super-Bowl-Auftritt
Eddie Burke festgenommen
US-Pornodarsteller wollte Drogen auf eine Gay Cruise schmuggeln
Anklage
Früherer Bundestags­abgeordneter soll Siebenjährigen sexuell missbraucht haben
Ihr Mann zeigt Verständnis
Olivia Colman: "Ich habe mich immer irgendwie nichtbinär gefühlt"
In Südfrankreich
Bericht: Ralf Schumacher will seinen Étienne im Mai heiraten
Freude nach dem Dschungelcamp-Finale
"Um zwei Plätze besser": Hubert Fella übertrumpft Ehemann Matthias