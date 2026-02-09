Männerbilder mit fein dosierter Erotik

09. Februar 2026

Zum 15. Mal lädt die Münchener Galerie Kunstbehandlung ab dem 26. Februar 2026 zu ihrer international beachteten Gruppenausstellung "The Male Figure".



Die Besucher*innen erwartet ein facettenreiches Panorama zeitgenössischer Männerbilder, das frische Perspektiven auf die Darstellung des Männlichen eröffnet. Die international beachtete Werkschau präsentiert eine globale Mischung aus festen Größen der Galerie und aufstrebenden, spannenden Talenten. So entsteht eine vielschichtige Gesamtschau, die den Blick auf die Darstellung des Mannes schärft und erweitert.

Das Besondere an der Gruppenausstellung ist die multidimensionale Auseinandersetzung mit Männlichkeit, die weit über das Genre des Akts hinausgeht. Die gezeigten Werke zeichnen sich durch eine Diversität aus, die häufig einen Bogen zur Kunstgeschichte spannt und bekannte Bildsprachen neu interpretiert. In der Vielfalt der Stile und Techniken, von Porzellanarbeiten über Collagen, verschiedenen Drucktechniken und natürlich Malerei, finden sich ganz unterschiedliche Annäherungen an das Sujet  kritisch bis humorvoll, naturalistisch bis sinnlich und oft mit fein dosierter Erotik. Einige Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Gruppenausstellung "The Male Figure XV" ist vom 26. Februar 2026 bis zum 11. April 2026 in der Münchener Kunstbehandlung in der Müllerstraße 40 zu sehen. Die Galerie ist donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (cw/pm)



The Male Figure XV

