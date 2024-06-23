Fotografie als Coming-out

11. Februar 2026

Der Fotograf Benyamin Reich zeigt in seinem neuen Fotoband "Jerusalem Berlin" seinen Weg vom ultraorthodoxen Judentum in Jerusalem zum selbstbestimmten queeren Leben in Berlin.



Das Anfang Februar im Secession Verlag erschienene Buch ist seine Lebenserzählung, die Geschichte einer Freiwerdung der eigenen Sexualität: Reich wurde in Bnei Brak als Sohn eines Rabbiners geboren und wuchs in der ultraorthodoxen Gemeinschaft auf. Bereits als Jugendlicher begann er, die dortigen Lebensregeln zu hinterfragen. In diesem Umfeldm so Reich, seien weder künstlerische Betätigung noch freies Denken vorgesehen.



Eine Kamera, die er geschenkt bekam, wurde für ihn zum Auslöser für einen Neuanfang. Reich verließ Israel und die ultraorthodoxe Gemeinschaft, studierte an der École des Beaux-Arts in Paris und lebt heute in Berlin.

Benyamin Reich selbst erklärt zum Buch:

Schreiben und Lesen sind Formen des Rückzugs ins Innere. Die Photographie treibt einen hinaus in die Welt, verbindet Geist und Leib, zwingt den Photographen, das Leben zu berühren  zumindest mit dem Auge.



Sie ist meine Form der Rebellion. Sie ist mein Bruch mit der Tradition. Sie ist mein Coming-out.



Coming-out nicht nur aus einer Welt, der meiner Herkunft, in eine andere, der meiner selbstgewählten Identität, hinein, sondern ein Coming-out auch als eine Offenbarung an die Kamera, an die Camera obscura, an die Dunkelkammer, wo Bilder aus dem Nichts heraus auftauchen.



Die Photographie ist meine Flucht. Ich kann nicht sitzen und schreiben, dazu bin ich zu unruhig. Ich muss gehen. Stetig. In die Welt hinein. Ich trage auf meinem Weg, meinen Wegen, die Kamera stets bei mir. Und dort, in ihre Dunkelkammer, lege ich alles ab: meine Sehnsüchte, meine Enttäu- schungen, meine Einsamkeit  und mein Glück.

Neben analogen Fotografien enthält der über 200 Seiten starke gebundene Bildband Textbeiträge von Simon Strauss und Alexander Ochs. "Jerusalem Berlin" ist zum Preis von 49 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





