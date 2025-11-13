Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Miranda und Emily machen Hamburg zum Laufsteg

Bild: Matt Crockett
  • 12. Februar 2026

Im Dezember 2026 feiert "Der Teufel trägt Prada  Das Musical" in Hamburger Stage Theater Neue Flora Deutschlandpremiere. Seit heute können Tickets im Vorverkauf erworben werden.

Rund 20 Jahre nach dem internationalen Kinoerfolg kommt "Der Teufel trägt Prada" nun als Musical auf die Bühne. Der berühmte Filmhit mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt, der Millionen Zuschauer*innen bis heute begeistert, verbindet Mode, Macht und Moral und erzählt zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs. Ein Sequel wird Ende April mit großer Spannung in den deutschen Kinos erwartet.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Journalistin Andy Sachs, die einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway" annimmt und dort auf die gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly trifft. In der glamourösen, aber kompromisslosen Modewelt gerät Andy, die von ihrer Chefin wie ihre Vorgängerin "Emily" genannt wird, zunehmend in einen Konflikt zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und den hohen Erwartungen.

Mit Musik von Weltstar Elton John, glamourösen Kostümen und pointiert-bissigen Dialogen verspricht das Musical ein ebenso emotionales wie schillerndes Showerlebnis. "Der Teufel trägt Prada" sei ein "herrlicher Musical-Stoff", erklärte Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland, in einer Pressemitteilung. "Visuell stark, modern, höchst unterhaltsam, mit großartiger Musik von Elton John  und mit drei starken Frauen im Mittelpunkt. Diese Show wird unser Musical-Angebot in Hamburg teuflisch gut ergänzen!" Welche Darsteller*innen die Hauptrollen der Miranda Priestly und Andy Sachs in der deutschsprachigen Fassung übernehmen werden, ist allerdings noch offen.

Karten können auf stage-entertainment.de gebucht werden. Aktuell ist im Stage Theater Neue Flora in Hamburg noch Disneys Musical "Tarzan" zu sehen, das bis Ende Oktober 2026 gespielt wird. (cw).

