Erste Bilder: Nessi und Ross bei "Let's Dance"

14. Februar 2026

Zwei Wochen vor dem Start der 19. Staffel von "Let's Dance" hat RTL die ersten offiziellen Bilder der Kandidat*innen veröffentlicht  Vanessa "Nessi" Borck und Ross Antony vertreten die queere Community.



Am 27. Februar geht es wieder los: Die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet um 20:15 Uhr mit der großen Kennenlernshow. Danach läuft die Sendung wie gewohnt immer freitags zur Primetime bei RTL und auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+.



14 Promis wagen sich aufs Parkett. Neben dem schwulen Musiker Ross Antony und "Princess Charming" Vanessa Borck schwingt auch Nadja Benaissa von den No Angels das Tanzbein. Die Sängerin hatte 2009 unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt, weil sie wegen ihrer HIV-Infektion verhaftet wurde. Ihr war vorgeworfen worden, ihren Partner infiziert zu haben (queer.de berichtete).



Ross Antony (Bild: RTL / Jörn Strojny)

Außerdem gehen Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, Sängerin Anna-Carina Woitschack sowie GZSZ-Star Jan Kittmann an den Start. Ebenfalls im Feld: Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann und Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer. Komplettiert wird die Runde von Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube und Influencerin Bianca Heinicke.

Durch die Show führen wie gewohnt Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Eine Ausnahme gibt es am 15. Mai: Dann springt Laura Wontorra (36) für Swarovski ein, die an diesem Wochenende den Eurovision Song Contest in Wien moderieren wird.



Bei den Profitänzer*innen gibt es einen Neuzugang: Victoria "Vika" Sauerwald (24) feiert ihr "Let's Dance"-Debüt. Daneben kehren mehrere bekannte Gesichter zurück, darunter Rekordgewinnerin Ekaterina Leonova, Massimo Sinató, Kathrin Menzinger, Valentin Lusin und Fanliebling Marta Arndt. Welche Promis mit welchen Profis über das Parkett tanzen, erfahren die Zuschauer*innen erst in der Kennenlernshow. Vanessa Borck har angekündigt, mit einer anderen Frau anzutreten (queer.de berichtete). (cw/spot)











