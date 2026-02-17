Flüchtige Momente im Leben junger Männer

17. Februar 2026

Die neue Ausstellung "Momente der Begegnung" im Berliner Buchladen Eisenherz präsentiert eine handverlesene Auswahl an Zeichnungen und Aquarellen von Alexander Völkert.



Die ausgestellten Werke umfassen eine vielfältige Bandbreite an Motiven, darunter Darstellungen junger Männer, sowohl als Einzelpersonen als auch in Gruppen. Darüber hinaus werden Arbeiten gezeigt, die die besondere Schönheit des Alltags hervorheben. Mit einem feinen Gespür für Details gelingt es dem Künstler, das Flüchtige und Vergängliche in seinen Werken sichtbar zu machen.

Alexander Völkert, der seine Kindheit und Jugend in Schmalkalden, einer Kleinstadt in Thüringen, verbrachte, lebt seit 2008 in Berlin. Hier entdeckte er ab 2013 seine Leidenschaft für das Malen und Zeichnen neu. Vorwiegend arbeitet er mit Bleistift und Aquarellfarben, wobei er Wert auf Detailtreue, filigrane Ausarbeitung und eine leichte, luftige Anmutung legt. Für den Künstler ist das Malen und Zeichnen kein Prozess, der sich in richtig oder falsch einteilen lässt. Vielmehr fasziniert ihn das Zusammenspiel von Farben und Formen, die in einer wunderbaren und aufregenden Beziehung zueinanderstehen.



"Momente der Begegnung" bietet einen umfassenden Einblick in das Schaffen von Alexander Völkert der letzten fünf Jahre. Die Ausstellung ist noch bis Ende Februar 2026 im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











