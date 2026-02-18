Gendertrouble auf der Opernbühne

18. Februar 2026

Am Staatstheater Darmstadt feiert am Donnerstag die queere Jugendoper "Iphis" von Elena Kats-Chernin Premiere  wir zeigen die ersten Bilder von den Proben!



Ein queeres Coming-of-Age nach Ovids "Metamorphosen": Lidgus und Telethusa erwarten eine Tochter. Doch Lidgus, fest verankert in seinem traditionellen Weltbild, will um jeden Preis einen Sohn. Also wird Iphis, von Geheimniskrämerei umgeben, als Junge großgezogen. Schon früh fühlt er sich anders, nicht ganz in diese Welt passend  ohne benennen zu können, warum.

Als sich Iphis in die gleichaltrige Ianthe verliebt, gerät alles ins Wanken. Denn wie soll das gehen, wenn die zugeschriebenen Rollen nicht passen? Wenn es keinen vorgedachten und akzeptierten Weg gibt für einen Jungen, der sich als Mädchen fühlt und ein Mädchen liebt? Wenn Körper, Herz und gesellschaftliche Erwartung in scheinbar unvereinbare Richtungen zeigen?



Mit viel Witz, Charme und Fingerspitzengefühl erzählt Regisseur Florian Mahlberg eine universelle Coming-of-Age Geschichte, die trotz antiken Ursprungs mitten in unserer Gegenwart landet. Ein Abend über Liebe, Familie und Selbstfindung, an dessen Ende die Freiheit wartet, zu sein wer man ist.



Vorführungen von "Iphis", auch gezielt für Schulklassen, stehen bis April 2026 auf dem Programm des Staatstheaters Darmstadt. (cw/pm)



