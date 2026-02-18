Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5192

Gendertrouble auf der Opernbühne

Bild: Jonas Weber
  • 18. Februar 2026

Am Staatstheater Darmstadt feiert am Donnerstag die queere Jugendoper "Iphis" von Elena Kats-Chernin Premiere  wir zeigen die ersten Bilder von den Proben!

Ein queeres Coming-of-Age nach Ovids "Metamorphosen": Lidgus und Telethusa erwarten eine Tochter. Doch Lidgus, fest verankert in seinem traditionellen Weltbild, will um jeden Preis einen Sohn. Also wird Iphis, von Geheimniskrämerei umgeben, als Junge großgezogen. Schon früh fühlt er sich anders, nicht ganz in diese Welt passend  ohne benennen zu können, warum.

Als sich Iphis in die gleichaltrige Ianthe verliebt, gerät alles ins Wanken. Denn wie soll das gehen, wenn die zugeschriebenen Rollen nicht passen? Wenn es keinen vorgedachten und akzeptierten Weg gibt für einen Jungen, der sich als Mädchen fühlt und ein Mädchen liebt? Wenn Körper, Herz und gesellschaftliche Erwartung in scheinbar unvereinbare Richtungen zeigen?

Mit viel Witz, Charme und Fingerspitzengefühl erzählt Regisseur Florian Mahlberg eine universelle Coming-of-Age Geschichte, die trotz antiken Ursprungs mitten in unserer Gegenwart landet. Ein Abend über Liebe, Familie und Selbstfindung, an dessen Ende die Freiheit wartet, zu sein wer man ist.

Vorführungen von "Iphis", auch gezielt für Schulklassen, stehen bis April 2026 auf dem Programm des Staatstheaters Darmstadt. (cw/pm)
Galerie:
Iphis
18 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (6) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Flüchtige Momente im Leben junger Männer (17.02.)

Schwules "Herzkino" zur Primetime im ZDF (16.02.)

Porträts aus der queeren Community (15.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Grüne Jugend Hamburg
Sprecher*in "es" genannt: Austritt aus 8M Bündnis
Argentinien
Erzbischof annulliert Ehe zwischen trans Frau und trans Mann
Auszeichnung für herausragendes Engagement
Henrik Muehle unter den "Attitude 101 Trailblazers 2026"
Video des Tages
Ein schwuler Schlager über den flotten Dreier
Szene-Studie
"Global LGBT+ Community Index 2026": Köln auf Platz zwei
Bild des Tages
Gendertrouble auf der Opernbühne
Gewinnspiel
Dracula  Die Auferstehung
Serientipp
"The Night Manager": Queerbaiting? Und wenn schon!