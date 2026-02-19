Schwules "Herzkino" im ZDF: Neue Fotos!

19. Februar 2026

Im Rahmen der "Herzkino"-Reihe präsentiert das ZDF im März die romantische Komödie "Baumgeflüster" von Regisseur und "Coming Out"-Star Dirk Kummer. Jetzt wurden neue Bilder veröffentlicht.



Der studierte Forstwirt Yascha Krüger (Linus Schütz) arbeitet eigentlich im Ministerium und ist Single auf der Suche nach der großen Liebe. Doch seine Offenheit  oder vielleicht seine etwas unbeholfene Art  verschreckt potenzielle Partner häufig schon beim ersten Date. Als er im Freisinger Wald auf den Fotografen Mats Stein (Aaron Friesz) trifft, ist es um ihn geschehen. Zwischen Waldlichtungen und Kameraobjektiv funkt es gewaltig.



Doch statt zu seinen Gefühlen zu stehen, verstrickt sich Yascha in kleine Lügen, die bald große Kreise ziehen. Plötzlich steht nicht nur sein Herz, sondern auch sein neu gewonnenes Glück auf dem Spiel. Während Yascha um Ehrlichkeit und Mut ringt, beobachten Florist Holger (Robert Stadlober) und dessen Partner Mirko (Jochen Schropp) das Liebeschaos ihres besten Freundes mit wachsender Sorge.

Dirk Kummer inszeniert die warmherzige Liebesgeschichte nach dem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer mit feinem Gespür für Humor, Romantik und zwischenmenschliche Zwischentöne. "Baumgeflüster" wird am Sonntag, den 29. März 2026 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek kann die romantische Komödie bereits ab 21. März gestreamt werden. Eine ausführliche Besprechung folgt.



Alle 16 vom ZDF veröffentlichten Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



Baumgeflüster

