Familienshow und queeres Ausnahmeevent

20. Februar 2026

Die neue Ausstellung "United by Queerness" im Qwien  Zentrum für queere Kultur und Geschichte in Wien beleuchtet den Eurovision Song Contest als kulturelles, queeres und zeitgeschichtliches Phänomen.



Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag betonte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die kulturpolitische Bedeutung der Ausstellung im ESC-Jahr. Der Eurovision Song Contest sei seit Jahrzehnten mehr als ein Musikwettbewerb und ein Ort öffentlicher Auseinandersetzung mit Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Sichtbarkeit. Dass Wien das internationale Großereignis erstmals mit einer eigenen Ausstellung begleite, unterstreiche den kulturellen Anspruch der Stadt.



Der kuratorische Leiter Hannes Sulzenbacher sieht die Schau eng mit dem Auftrag des Hauses verbunden. Qwien verstehe sich als Ort der Dokumentation und Vermittlung queerer Geschichte. Mit "United by Queerness" werde ein internationales Pop-Phänomen historisch eingeordnet. Der Song Contest fungiere seit Jahrzehnten sowohl als generationsübergreifende Familienshow als auch als queerer Ausnahmeevent. Diese Entwicklung sichtbar zu machen, sei Teil der Arbeit des Hauses.

Die Ausstellung spannt einen Bogen über sieben Jahrzehnte Eurovision Song Contest und verbindet Community-Erinnerungen mit politischen und kulturellen Entwicklungen. Sie richtet sich an Fans ebenso wie an kulturhistorisch Interessierte.



Zu sehen sind unter anderem erstmals die originale Siegermedaille des Eurovision Song Contest von 1961 sowie Kostüme aus mehreren Jahrzehnten. Ergänzt wird die Schau durch das sogenannte "Equality"-T-Shirt des österreichischen Moderators Philipp Hansa, Fotografien, historische Objekte und audiovisuelle Stationen.



"United by Queerness  Die Song Contest Ausstellung" ist bis zum 24. Mai 2026 im Qwien (Ramperstorffergasse 39, 1050 Wien) zu sehen. Regulär geöffnet ist donnerstags von 13 bis 20 Uhr sowie freitags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr. Während des Eurovision Song Contest vom 4. bis 17. Mai gelten erweiterte Öffnungszeiten mit täglichem Betrieb von 13 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr. (cw)











