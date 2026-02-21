21. Februar 2026

Von dem sexy Erfolgs-Bildband "Uncensored" des New Yorker Fotokünstlers Gruenholtz ist vor wenigen Wochen eine erweiterte Neuausgabe erschienen  hier ist eines der zuvor unveröffentlichten Fotos!



Mit dem einzigartigen Buch mit erotischen Schwarzweiß-Fotografien ist Gruenholtz etwas Außergewöhnliches gelungen. Im Stil eines klassischen Dokumentarfotografen fängt er die faszinierende Welt der schwulen Erotikbranche ein. Seine gleichermaßen eindringlichen wie sinnlichen Fotografien fügen sich zu einem Langzeitporträt von Michael Lucas und seinen Models.

Die Aufnahmen in "Uncensored" entstanden über den Zeitraum eines Jahres hinter den Kulissen bei Dreharbeiten und Fotoshootings in New York, Fire Island, Puerto Vallarta und Barcelona. Sie wurden erstmals 2020 als Buch veröffentlicht, das zum Bestseller wurde (queer.de berichtete).



Für die Neuausgabe hat Gruenholtz sein Archiv geöffnet und einige bislang unveröffentlichte Fotos hinzugefügt, die in der ursprünglichen Fassung nicht enthalten waren. Außerdem hat der Küsntler ein neues Vorwort verfasst, in dem er indirekt Kritik an der Entwicklung der Adult-Branche übt (queer.de berichtete).



Weitere Bilder aus dem sexy Fotobuch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)

Gruenholtz: Uncensored

