Bill Kaulitz öffnet die Türen zu seinem Haus

24. Februar 2026

Der queere Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) lässt erstmals in sein privates Refugium in den Hollywood Hills blicken.



Für die März-Ausgabe des "AD Magazins" öffnete der Musiker die Türen seines frisch renovierten Midcentury-Bungalows  eine architektonische Meisterleistung, die einst von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen wurde.



Ursprünglich hatte der Sohn des legendären Architekten Frank Lloyd Wright Sr. das Gebäude mit organischen Formen für den Schauspieler Daniel de Jonghe (1905-1990) errichtet. 2017 zog Bill Kaulitz zusammen mit Bruder Tom, der das Anwesen auf einer Immobilienplattform gefunden hatte, zunächst zur Miete in den 195 Quadratmeter großen Bungalow. 2019 kaufte er das Haus und ließ es in den vergangenen zwei Jahren wegen eines Wasserrohrbruchs komplett sanieren. Verkaufen will er sein Zuhause nach eigener Aussage nie  stattdessen hat er bereits ein Nachbarhaus als nächstes Renovierungsprojekt und künftiges Gästehaus erworben.



Originale Mid-Century-Elemente, 70er-Jahren-Stücke und ausgesuchte Vintage-Teile aus Europa treffen in Kaulitz' Haus auf die Offenheit kalifornischer Räume. Über 100 Baufirmen und Spezialisten waren an der Umsetzung seiner Wohnträume beteiligt. Dabei hatte Kaulitz einen Anspruch: Bloß kein Weiß. Diese Farbe sei für ihn ein Ausdruck von Kälte, wie er dem Magazin erklärt. Stattdessen dominieren gebeiztes Holz, Samtakzente und Teppiche.

Besonderes Herzstück der Renovierung ist ein organisch anmutender Pool aus massivem Alta-Quarzit mit Blick auf die Stadt. Dafür wollte Kaulitz unbedingt echte Steine, Nachbildungen mit Kunststoff oder Gips lehnte er konsequent ab. Die tonnenschweren Steine mussten über die Serpentinenstraßen der Hollywood Hills angeliefert werden. Die Logistik sei "die heimliche Hauptarchitektin dieses Projekts" gewesen, wird Architekt Rob Michel im Artikel zitiert. Und auch der Whirlpool sorgte für Komplikationen: Er stand 60 Zentimeter zu nah am Nachbargrundstück, was Kaulitz 60.000 Dollar kostete.



Für Kaulitz ist sein renoviertes Zuhause vor allem ein Rückzugsort vom Leben in der Öffentlichkeit. Ursprünglich flüchtete er 2010 vor seiner Bekanntheit von Deutschland nach Los Angeles. Dort kennen ihn nicht mal seine Nachbarn, sagt der Sänger. Der vornehmlich aus Glas bestehenden Bau ist nämlich eingewachsen, unter anderem von zwei Palmen, die ein Geschenk von Kaulitz' Schwägerin Heidi Klum (52) waren. "Ich liebe die Anonymität", schwärmt er.



Warum zeigt er jetzt aber dennoch, wie er lebt und gibt damit ein Stück Privatsphäre auf? "Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben", erläutert Bill Kaulitz. (cw/spot)












