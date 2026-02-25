Ein Dragking wirbt für die Kulturgala Bielefeld

25. Februar 2026

Über ein Jahr hat Katharina Bosse den Bielefelder Dragking Larry Long mit der Kamera begleitet. 22 Fotografien sind aktuell im Foyer des Theaters Bielefeld zu sehen.



"The Adventures of Larry Long" ist jedoch nicht nur als Ausstellung gedacht, sondern hat als entscheidendes Trägermedium ein 80-seitiges Punkzine mit einer Auflage von 800 Exemplaren. Die Fotos darin featuren Larry Long auf und hinter der Bühne, zeigen aber auch befreundete Drag-Artists. Typografie und Layout sind kunstvoll-rotzig, kürzere Texte vermitteln, was das "King"-Sein künstlerisch, politisch und gender-theoretisch bedeutet. Dass es um weitaus mehr geht als Verkleidung und Glamour. Auch und gerade in Ostwestfalen.



"Es ist eine aktivistische Publikation", bringt es Katharina Bosse auf den Punkt. "Ich stelle sie zum Beispiel kostenlos CSDs und ähnlichen Veranstaltungen zur Verfügung, und die können sie dann gegen eine Spende weitergeben. Und es ist tatsächlich ein Projekt von Larry und mir gemeinsam, in dem sich die klassische Trennung von Künstlerin und Model auflöst."

Drag-Kings sind  obwohl kein neues Phänomen  innerhalb der Szene noch immer stark unterrepräsentiert. "Mir ist es wichtig zu zeigen, dass es auch im Drag Geschlechterungleichheiten gibt", sagt Bosse. "Und dass es darauf ankommt, präzise zu formulieren." Die von ihr vergangenes Jahr im Kunstraum Elsa kuratierte Ausstellung "Drag *KINGS*" bekam die Sternchen im Titel ganz bewusst. "Denn es gibt nicht nur Kings, sondern zum Beispiel auch Quings, Creatures und Things  diese hohe Genderfluidität will ich sichtbar machen."



Mit der Einladung vor Katharina Bosse und Larry Long zur diesjährigen Bielefelder Kulturgala trägt dieses Engagement nun Früchte  und das sorgt überall in der Stadt für Sichtbarkeit. Denn auf dem Plakat zur Veranstaltung sieht man niemand anderen als: Larry Long.



Die Kulturgala findet am 1. März 2026 um 19:30 im Theater Bielefeld statt. Karten sind ab 16 Euro an der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße 14 (Tel. 0521 / 51 54 54), an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf theater-bielefeld.de erhältlich. (cw)







