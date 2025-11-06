Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5201

Neue Perspektiven auf Sexarbeit

Ryan Huggins, Rent Boys, Pimps & Dealers, 2024-2025
  • 27. Februar 2026

In der kommenden Ausstellung "Sex Work" beschäftigt sich die Bundeskunsthalle in Bonn mit der Kulturgeschichte der Prostitution  Sexarbeiter*innen haben sie mitkonzipiert.

Die Geschichte der Sexarbeit lässt sich von der Antike bis in die Gegenwart verfolgen. Welches Menschenbild die Zeit prägte, welche Werte galten und wer Macht ausübte, lässt sich auch daran ablesen, wie mit Sexarbeit umgegangen wurde. Sie bedeutete in manchen Zeiten für Frauen eine von wenigen Möglichkeiten, selbständig Einkommen zu generieren. Ihre Geschichte wurde bislang meist aus einer Außenperspektive erzählt.

"Sex Work" erzählt diese Geschichte anders: Gemeinsam mit einem Kollektiv forschender Sexarbeiter*innen wird in der Bundeskunsthalle Kunst, Kulturgeschichte und Archivmaterial präsentiert, orientiert an einem zentralen Prinzip: Nichts über uns ohne uns!

Die Ausstellung setzt Schlaglichter auf Kunst- und Kulturgeschichte ebenso wie auf gesellschaftspolitische Themen der Gegenwart. In der bildenden Kunst spielten Hetären, Dirnen, Kurtisanen und Nackttänzerinnen lange Zeit vorrangig eine motivische Rolle, wurden allenfalls als Musen wahrgenommen. Dass Sexarbeiter*innen auch eine schöpferische, künstlerische Rolle einnehmen, ist eine Perspektive, die hier auch sichtbar gemacht wird.

Die Ausstellung lädt dazu ein, historische und aktuelle Einblicke in die Sexarbeit zu nehmen und neue Perspektiven auf ein von Vorurteilen und Tabus geprägtes Thema zu gewinnen. Zu sehen ist "Sex Work  Eine Kulturgeschichte der Sexarbeit" vom 2. April bis 25. Oktober 2026 in der Bundeskunsthalle (Helmut-Kohl-Allee 4, Bonn). Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Queeres Begehren in seiner Vielfalt (26.02.)

Ein Dragking wirbt für die Kulturgala Bielefeld (25.02.)

Bill Kaulitz öffnet die Türen zu seinem Haus (24.02.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Sexarbeit
04.12.25 | Kritik an Bundes­regierung
Brückner: Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen "ein schlechter Witz"
24.11.25 | Kritik an Prien-Kommission
Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen
22.11.25 | Cold Case
Sexarbeiter ermordet: Fahndungserfolg nach über 40 Jahren
16.11.25 | Interessenvertretung und Safe Space
Queere Sexarbeiter*­innen sind sprechfähig und gesprächsbereit!
07.11.25 | Forderung nach Sexkaufverbot
Kritik an Klöckner-Äußerung aus der demokratischen Opposition
06.11.25 | Debatte um Sexkaufverbot
Queere Linke kritisieren "unqualifizierte Bemerkungen" von Julia Klöckner
Neu auf queer.de
Starpower in Wien?
Boy George will zum ESC
"Chill mal"
Hazel Brugger: Deutschland ist gut im Kleinreden beim ESC
Stellenausschreibung
Akademie Waldschlösschen sucht politische*n Jugendbildungsreferent*in
Landgericht Berlin
Sexpartner getötet: Lange Haftstrafe für 43-Jährigen in Berlin
"Abstrakte Bedrohungslage"
Mutmaßlich islamistisches Motiv hinter Anschlags-Drohung gegen CSD Gelsenkirchen
Krisensitzung im Kanzleramt
Tricia Tuttle bleibt vorerst Berlinale-Chefin
Gewinnspiel
One Battle After Another
"Eigenartige Handlungen sexueller Natur"
Uganda: Zwei Frauen nach öffentlichen Küssen festgenommen