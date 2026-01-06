Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Nur ein gleich­geschlechtliches Tanzpaar bei "Let's Dance"

Bild: RTL / Stefan Gregorowius
  • 28. Februar 2026

Mit der großen Kennenlernshow ist "Let's Dance" in die 19. Staffel gestartet. Fünf Teams präsentierten sich erstmals auf dem Parkett, die Jury vergab die ersten Punkte  und am Ende standen die offiziellen Tanzpaare fest.

Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder eine recht typische Promi-Mischung aufs Parkett. Schauspieler*innen treffen auf Sportler*innen, jüngere Internet-Stars sowie Vertreter*innen anderer Formate. Jede*r von ihnen bekommt eine*n Profitänzer*in als Coach an die Seite. Ein Paar gewinnt am Ende einen großen Discokugel-Pokal sowie den Ehrentitel "Dancing Star 2026".

Die queere Community vertreten in der 19. Staffel die lesbische Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck sowie der schwule Sänger Ross Antony (früher Bro'Sis). Mit dabei ist u.a. auch Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger von Tokio Hotel bisher im langen Schatten seiner sehr präsenten Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz stand. Darüber hinaus schwingt Nadja Benaissa von den No Angels das Tanzbein. Die Sängerin hatte 2009 unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt, weil sie wegen ihrer HIV-Infektion verhaftet wurde. Ihr war vorgeworfen worden, ihren Partner infiziert zu haben (queer.de berichtete).

Vanessa Borck hatte bereits im Vorfeld angekündigt, bei "Let's Dance" mit einer Frau über das Parkett wirbeln zu wollen (queer.de berichtete). Sie wolle als feminine queere Frau mit Vorurteilen aufräumen. "Durch meine Sexualität fühle ich mich Frauen einfach näher", sagte sie in einem Interview. "Und Tanzen hat ja extrem viel mit Gefühl zu tun, auch mit Flirten. Das könnte ich mit einem Mann so gar nicht ausleben." Als Reaktion bekam die ehemalige "Princess Charming" zahlreiche Hassnachrichten (queer.de berichtete).

In der Show tanzt Borck nun mit Victoria "Vica" Sauerwald. Ross Antony verzichtet dagegen darauf, ein Zeichen für queere Sichtbarkeit zu setzen: Mit Mariia Maksina hat er  wie alle hetero Männer in der Show  eine Tanzpartnerin.


Ross Antony tanzt mit Mariia Maksina (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Das Direktticket fürs Weiterkommen in der ersten regulären Show konnten sich weder Ross Antony noch Vanessa Borck sichern  es ging an Ninja-Sportler Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev, die damit in der nächsten Sendung nicht ausscheiden können. Weiter geht es am kommenden Freitag, dem 6. März, wieder um 20:15 Uhr. (cw/spot/dpa)

